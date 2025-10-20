Prima pagină » Actualitate » Grindeanu anunță alegeri pe 30 noiembrie, așa cum GÂNDUL a dezvăluit în exclusivitate în urmă cu două zile

Grindeanu anunță alegeri pe 30 noiembrie, așa cum GÂNDUL a dezvăluit în exclusivitate în urmă cu două zile

20 oct. 2025, 18:01, Actualitate
Grindeanu anunță alegeri pe 30 noiembrie, așa cum GÂNDUL a dezvăluit în exclusivitate în urmă cu două zile

După o zi de luni cu valuri de respingeri la Curtea Constituțională, marți urmează o ședință tensionată și în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a precizat luni seara că data propusă de PSD pentru alegerile locale este 30 noiembrie, discuție care va fi tranșată marți în coaliție. Rămâne de văzut dacă data de 30 noiembrie – zi de sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României – va fi una cu noroc sau ghinion pentru protagoniștii de pe scena politică. 

Reamintim faptul că Gândul a publicat în exclusivitate încă de sâmbătă, faptul că partidele de coaliție au „bătut palma” și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an. Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București au fost prezentate de reporterii Gândul ca fiind 30 noiembrie sau 7 decembrie.

Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

Premierul Ilie Bolojan urmează să mai poarte o discuție cu liderii PSD, USR susținând această idee. De altfel, în interviul acordat RRA, Ilie Bolojan a și declarat că va propune coaliției ca scrutinul din București să fie organizat în 2025.

Având în vedere că alegerile pentru primăria București vor fi și în acest an dintr-un singur tur, câștigător la voturi va fi candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi.

„Înțelegerea” partidelor de la Putere ar fi de a avea, până la urmă, candidați separați în cursa pentru PMB, fără a se alia PNL cu USR, astfel încât să nu se „canibalizeze” coaliția, aceasta să „reziste” la guvernare și, totuși, „cel mai bun” și votat de bucureșteni, să câștige.

În ultimii 35 de ani, câștigarea Primăriei Capitalei și funcția de Primar al Bucureștiului, a doua cea mai votată în mod direct, demnitate din România, a propulsat doi Președinți ai României: Traian Băsescu și Nicușor Dan.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
BREAKING NEWS Explozie la o casă din Teleorman, în urma unei acumulări de gaze! Trei persoane au fost rănite
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Lidia Buble a fost păcălită: N-am mai văzut așa ceva
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
O comedie adevărată: Cum a fost luat Palatul Regal cu „asalt” de Opoziția Unită