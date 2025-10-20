Grindeanu anunță alegeri pe 30 noiembrie, așa cum GÂNDUL a dezvăluit în exclusivitate în urmă cu două zile

După o zi de luni cu valuri de respingeri la Curtea Constituțională, marți urmează o ședință tensionată și în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a precizat luni seara că data propusă de PSD pentru alegerile locale este 30 noiembrie, discuție care va fi tranșată marți în coaliție. Rămâne de văzut dacă data de 30 noiembrie – zi de sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României – va fi una cu noroc sau ghinion pentru protagoniștii de pe scena politică.

Reamintim faptul că Gândul a publicat în exclusivitate încă de sâmbătă, faptul că partidele de coaliție au „bătut palma” și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an. Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București au fost prezentate de reporterii Gândul ca fiind 30 noiembrie sau 7 decembrie.

Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

Premierul Ilie Bolojan urmează să mai poarte o discuție cu liderii PSD, USR susținând această idee. De altfel, în interviul acordat RRA, Ilie Bolojan a și declarat că va propune coaliției ca scrutinul din București să fie organizat în 2025.

Având în vedere că alegerile pentru primăria București vor fi și în acest an dintr-un singur tur, câștigător la voturi va fi candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi.

„Înțelegerea” partidelor de la Putere ar fi de a avea, până la urmă, candidați separați în cursa pentru PMB, fără a se alia PNL cu USR, astfel încât să nu se „canibalizeze” coaliția, aceasta să „reziste” la guvernare și, totuși, „cel mai bun” și votat de bucureșteni, să câștige.

În ultimii 35 de ani, câștigarea Primăriei Capitalei și funcția de Primar al Bucureștiului, a doua cea mai votată în mod direct, demnitate din România, a propulsat doi Președinți ai României: Traian Băsescu și Nicușor Dan.

