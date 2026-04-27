Președintele PSD Sorin Grindeanu anunță că s-a votat în ședința BPN în unanimitate depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Totodată, Grindeanu a cerut secretarilor de stat şi prefecţilor PSD să demisioneze înainte de dezbaterea moţiunii de cenzură.

„Există un scop comun: de a dărâma guvernul Bolojan”

Grindeanu a precizat că că nu există niciun acord politic post-moțiune.

„Să-și prezinte demisiile”

„Decizia politică a fost în unanimitate ca parlamentarii PSD să semneze și să voteze moțiunea de cenzură. Cer secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât când votăm moțiunea lucrurile să fie cât se poate de clare. Eu îmi doresc ca atunci când avem moțiunea depusă toți acești reprezentanți ai noștri să aibă demisiile scrise”, a spus Grindeanu, după şedinţa PSD.

El a menționat că moțiunea de cenzură va fi depusă zilele următoare.

„Este un demers parlamentar, care are în acest moment susținere dincolo de culoare politică – PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe și așa vreau să fie interpretată. Sunt multe lucruri care ne despart, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun acela de a vota această moțiune și a dărâma guvernul Bolojan”, a adăugat el.

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

