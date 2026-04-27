Stenograme din ședința PSD. Ce le-a transmis Sorin Grindeanu celor din conducerea partidului și ce urmează în relația cu AUR

După consultările de la Cotroceni, conducerea PSD s-a reunit într-o ședință, în care a hotărât, în unanimitate, să meargă mai departe cu moțiunea de cenzură. Sorin Grindeanu a luat cuvântul și a ținut să le explice celor de față în ce constă colaborarea cu AUR:

„Nu există o variantă de angajament PSD-AUR pentru o guvernare post-moțiune. Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu le-a explicat pesediștilor că moțiunea reprezintă o colaborare punctuală și singulară cu AUR și că nu există un proiect extins:

„Moțiunea este singura acțiune comună, care este necesară pentru a maximiza șansele acestui demers parlamentar. Nu avem și nu vom avea majorități PSD-AUR post-moțiune”, a adăugat președintele PSD.

Ședința vine după anunțul din prima parte a zilei, prin care PSD și AUR au anunțat că depun moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan și după discuțiile de la Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan.

