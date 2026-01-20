Grindeanu spune despre măsurile PSD de relansare economică: „Mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude”

Pe 29 ianuarie, premierul Ilie Bolojan îşi va asuma noul pachet de reforme în Guvernul României. Odată cu acesta, vor fi aprobate şi măsurile PSD de relansare economică, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice, anunţă liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Liderul social-democraţilor spune că măsurile respective reprezintă „o decizie unanimă a Coaliției de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului”.

„Este un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri! Măsurile includ credit fiscal majorat și alte facilități pentru stimularea noilor investiții – garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare. În aceeași măsură, reprezintă și un gest de reparație morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul bugetar s-a făcut cu eforturile populației și firmelor. Tocmai de aceea, mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în fața Comisiei Europene! Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele. PSD insistă ca deficitul trebuie să fie diminuat ca o urmare firească a unei creșteri economice sănătoase, nu al tăierilor continue de investițiile ce sunt gura de oxigen a mediului de afaceri”, scrie Grindeanu, marţi.

