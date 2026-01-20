Sorin Grindeanu, mesaj categoric: „Nu negociez conducerea SRI. Exclus, exclus!”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit deschis despre numirea unui nou șef la conducerea Serviciului Român de Informații. El a transmis un mesaj categoric legat de speculațiile privind numirea sa în această funcție.

Luni seara, 19 ianuarie, la România TV, președintele PSD a analizat ultimele speculații apărute privind numirea sa în funcția de conducere a Serviciului Român de Informații (SRI).

Grindeanu: „Trebuie să existe discuții”

Sorin Grindeanu a respins în cadrul intervenției orice asociere cu negocieri politice sau propuneri în acest sens, scrie Mediafax.

Întrebat dacă poartă discuții cu președintele Nicușor Dan pentru schimburi între procurorii șefi și șefii serviciilor de informații, Grindeanu a declarat că nu negociază procurorii-șefi „și nu cred că o face nici președintele României. Eu știu că se dă un concurs pe aceste funcții și acest concurs a fost demarat, însă la începutul acestei luni, atunci nu e de negociat”.

Mai mult, despre posibilitatea negocierilor pentru conducerea SRI, Grindeanu a explicat în cadrul intervenției sale procedura legală, menționând că un rol major îl au administrația prezidențială și Parlamentului.

„Șefii serviciilor vin conform procedurii printr-o propunere de la administrația prezidențială, de la președintele României, și trebuie să fie votați pentru a avea o majoritate în Parlament. Evident că trebuie să existe discuții până încât să poată să existe această majoritate”, a spus Grindeanu.

Referitor la zvonurile care îl plasau pe o listă de propuneri pentru șefia SRI, Sorin Grindeanu a respins această ipoteză: „Exclus, exclus! Sub nicio formă!”.

Ce spune Claudiu Manda despre numirea în frunte SRI

Sorin Grindeanu este al doilea nume din PSD care vorbește deschis despre numirea în fruntea serviciilor de informații și neagă speculațiile din piață. Și Claudiu Manda, ex-președinte al Comisiei parlamentare de control SRI în legislatura 2017-2019, a respins orice discuție privind preluarea SRI:

„Nu a fost nicio negociere în coaliție. Abordarea corectă e cea prezentată de președintele NIcușor Dan. Președintele propune, iar Parlamentul votează. El va propune în coaliție numele și vom vedea în coaliției dacă există un acord sau nu”.

