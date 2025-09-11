🚨 Grindeanu vrea să „rezolve” criza austerității prin Programul de Relansare Economică: „Va fi BUSOLA economică și politică pentru perioada următoare”

14:10

„Niciun plan de relansare economică nu e complet fără tineri. Insistăm pe măsuri care vizează o categorie important, tinerii care nu lucrează și nu sunt înscriși într-o formă de educație”, spune Grindeanu.

Cum se va stimula angajarea?

Potrivit liderului PSD, măsura propusă este de acordare a unei prime de stabilitate de 1000 lei în primele 12 luni, acordate tinerilor din această categorie, angajați pe o perioada nedeterminată.

„Pe scurt, aceste scheme de finanțare sunt acum la dispoziția noastră, scheme europene, dar care acum nu sunt folosite de către țara noastră. E important să discutăm și cu doamna comisar Roxana Mânzatu, pentru ca aceste proiecte să fie accesate cu prioritate”.

Care sunt obligațiile angajatorilor:

Contractul trebuie să fie pe minimum 12 luni după finalizarea acestei măsuri,

O perioadă de mentorat, formare la 6-12 luni, pentru a vedea rezultatele,

Stabilirea unei modalități prin care statul trebuie să recupereze aceste facilități, dacă angajatorul nu-și respectă obligativitățile.

„Vom avea 25 de mii de tineri integrați pe piața muncii”, spune Grindeanu.