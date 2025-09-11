Prima pagină » Actualitate » Grindeanu vrea să „rezolve” criza austerității prin Programul de Relansare Economică: „Va fi BUSOLA economică și politică pentru perioada următoare”

🚨 Grindeanu vrea să „rezolve” criza austerității prin Programul de Relansare Economică: „Va fi BUSOLA economică și politică pentru perioada următoare”

Bianca Dogaru
11 sept. 2025, 13:08, Actualitate
Grindeanu vrea să „rezolve" criza austerității prin Programul de Relansare Economică: „Va fi BUSOLA economică și politică pentru perioada următoare"
Actualizări
14:21

Grindeanu: Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, trebuie să oferim creștere economică

„Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci trebuie să oferim creștere economică. Doar cu tăieri fără viziune vom ajunge la fundul sacului”, spune liderul PSD, la finalul prezentării.

Grindeanu spune că va cere sprijinul coaliției ca toate aceste măsuri să se transforme în legi.

„România poate mai mult. Românii trebuie să vadă că dincolo de austeritate există și posibilitatea de creștere economică”.

14:19

Programul PSD se bazează pe 3 instrumente

Întregul pachet de relansare folosește trei instrumente simple, eficiente și verificabile:

  • garanțiile de stat pentru IMM-uri (60% plafon pentru investitii, 40% pentru capital de lucru)
  • ⁠crearea cadrului legal pentru susținerea companiilor care investesc în cercetare, inovare și dezvoltare: până la 50% sprijin credit fiscal pentru investițiile în centrele de date, credit fiscal 30% pentru cheltuielile de cercetare, inovare, dezvoltare
  • ⁠primul loc de muncă pentru tineri: niciun plan de redresare nu este complet fără tineri, insistăm în acest pachet pe măsuri care vizează tinerii care nu lucrează în acest moment și nu sunt înscriși într-o formă de formare profesională
14:10

1.000 de lei de la STAT pentru companiile care angajează tineri. Care sunt obligațiile angajatorului

„Niciun plan de relansare economică nu e complet fără tineri. Insistăm pe măsuri care vizează o categorie important, tinerii care nu lucrează și nu sunt înscriși într-o formă de educație”, spune Grindeanu.

Cum se va stimula angajarea?

Potrivit liderului PSD, măsura propusă este de acordare a unei prime de stabilitate de 1000 lei în primele 12 luni, acordate tinerilor din această categorie, angajați pe o perioada nedeterminată.

„Pe scurt, aceste scheme de finanțare sunt acum la dispoziția noastră, scheme europene, dar care acum nu sunt folosite de către țara noastră. E important să discutăm și cu doamna comisar Roxana Mânzatu, pentru ca aceste proiecte să fie accesate cu prioritate”.

Care sunt obligațiile angajatorilor:

  • Contractul trebuie să fie pe minimum 12 luni după finalizarea acestei măsuri,
  • O perioadă de mentorat, formare la 6-12 luni, pentru a vedea rezultatele,
  • Stabilirea unei modalități prin care statul trebuie să recupereze aceste facilități, dacă angajatorul nu-și respectă obligativitățile.

„Vom avea 25 de mii de tineri integrați pe piața muncii”, spune Grindeanu.

14:08

Grindeanu, replică pentru Nicușor Dan pe subiectul „planului de țară”

Grindeanu îi dă replica lui Nicușor Dan, după ce acesta a afirmat că România nu are un plan de țară.

„Da, sunt de acord, dar nu este suficient să constatăm, că nu avem un plan de țară, ci trebuie să și face, ceva. Noi, PSD, ne asumăm acest lucru”, spune liderul PSD, în conferința de lansare a programului.

14:04

Grindeanu anunță „relansarea” României / Măsurile vor fi discutate și în COLAIȚIE

Precizez că măsurile prezentate vor fi prezentate și colegilor de coaliție, detaliat, astfel încât să poată fi prinse într-un pachet separate, anunță liderul PSD, în conferința de lansare.

Programul social-democraților se numește „Relansare prin investiții, inovații și șanse pentru tineri”.

„Vom discuta aceste lucruri și cu partenerii sociali, pentru că lor li se adresează, în mod direct.

România are nevoie de reformă. Are nevoie de restructurare și are nevoie de reducerea cheltuielilor statului. Aici există unanimitate, în coaliție. Dar mai are nevoie de ceva, are nevoie de creștere economică”, spune Grindeanu.

Sorin Grindeanu vine cu o alternativă la politica austerității promovate de Executiv – Programul PSD de Relansare Economică. Liderul social-democrat a reacționat, joi, după ce rata inflației a sărit aproape de 10% în luna august. 

Ca răspuns la situația economică actuală, Grindeanu a prezentat Programul PSD de Relansare Economică, menit să stimuleze investițiile, să crească producția și să genereze noi locuri de muncă.

„România are nevoie urgent de un proiect economic pozitiv, care să încurajeze antreprenorii să investească, să crească producția și numărul locurilor de muncă și să aducă mai multe venituri la buget. Voi prezenta, astăzi (joi – n.r.), Programul PSD de Relansare Economică a României. Aceasta va fi busola economică și politică pentru perioada următoare”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD a acuzat Guvernul condus de Ilie Bolojan că măsurile de austeritate și creșterea fiscalității au dus la scumpiri care afectează în mod direct românii.

„Atunci când guvernarea se reduce doar la tăieri, măsuri inflaționiste și constrângeri bugetare, efectele se văd imediat. Trebuie să oprim acest tăvălug care distruge puterea de cumpărare a oamenilor”, a mai declarat acesta.

Rata anuală a inflației a sărit aproape de 10% în august 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Concret, inflația a urcat la 9,9%, față de 7,8% în iulie, semnal clar că prețurile continuă să crească rapid.

Surse foto: Mediafax / Alexandru Dobre

