Prima pagină » Actualitate » Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN

Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN

Luiza Dobrescu
22 aug. 2025, 08:27, Actualitate
Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN

„E inimaginabil punctul atât de jos în care s-a dus gestionarea industriei de armament din România. E inimaginabil. Sunt zeci, sunt sute de probleme.  Trebuie schimbată legea pentru ca cei care se ocupă să fie răspunzători” a spus Radu Miruță, joi seara, în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN. 

Autoritatea publică locală din Făgăraș a amenajat o groapă de gunoi în curtea fabricii de pulberi, parcelă pe care o are în proprietate, și care „adesea mai ia și foc”, a povestit ministrul Economiei, Radu Miruță.

Groapa de gunoi funcționează în continuare, în ciuda plângerilor penale și amenzilor de la diverse instituții ale statului.

„Dacă la Fabrica de Arme Cugir au explodat 150.000 de gloanțe și am aflat de la un vecin. Dacă la Fabrica de Pulberi de la Făgăraș în mijlocul platformei este o  groapă de gunoi care adesea ia foc la ce ne așteptăm în țara asta? Direcția de Mediu a dat amenzi, a făcut plângere penală. Pe platformă, în platformă, se intră pe poarta fabricii, autoritatea publică locală are o parcelă mică în mijlocul parcelei mari. Adesea groapa aia de gunoi mai ia și foc.

E inimaginabil punctul atât de jos în care s-a dus gestionarea industriei de armament din România. E inimaginabil. Sunt zeci, sunt sute de probleme.  Trebuie schimbată legea pentru ca cei care se ocupă să fie răspunzători”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Miruță a mai spus că a solicitat MApN și MAI pază militară pentru acest obiectiv strategic. În Europa, industria de armament, dacă ar avea un management mai bun, „e o fereastră de oportunitate de a produce și a vinde muniție și dispozitive militare”, a mai spus ministrul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei

Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile

Citește și

ACTUALITATE Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
08:36
Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
08:35
Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
ACTUALITATE Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
08:32
Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
EXCLUSIV Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
08:30
Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
EXTERNE Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului
08:29
Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului
ACTUALITATE Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”
08:24
Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”
Mediafax
Cerinţa lui Putin către Ucraina: Renunţaţi la Donbas, fără NATO şi fără trupe occidentale
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită! Se găsește la Baia de Fier
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce faci dacă pietonul e pe trecere, dar pe sensul opus? Oprești sau nu?
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Evz.ro
Exclusiv. Nunta, un vis greu de atins pentru tineri. Cât costă un meniu de nuntă la final de vară
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este parasutista in varsta de 32 de ani care s-a aruncat in gol de la 5 000 de metri. Tanara si-a curmat viata la o zi dupa despartirea de iubit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Peste 1.100 de oameni au murit din cauza celui mai recent val de căldură din Spania