Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN

Autoritatea publică locală din Făgăraș a amenajat o groapă de gunoi în curtea fabricii de pulberi, parcelă pe care o are în proprietate, și care „adesea mai ia și foc”, a povestit ministrul Economiei, Radu Miruță.

Groapa de gunoi funcționează în continuare, în ciuda plângerilor penale și amenzilor de la diverse instituții ale statului.

„Dacă la Fabrica de Arme Cugir au explodat 150.000 de gloanțe și am aflat de la un vecin. Dacă la Fabrica de Pulberi de la Făgăraș în mijlocul platformei este o groapă de gunoi care adesea ia foc la ce ne așteptăm în țara asta? Direcția de Mediu a dat amenzi, a făcut plângere penală. Pe platformă, în platformă, se intră pe poarta fabricii, autoritatea publică locală are o parcelă mică în mijlocul parcelei mari. Adesea groapa aia de gunoi mai ia și foc. E inimaginabil punctul atât de jos în care s-a dus gestionarea industriei de armament din România. E inimaginabil. Sunt zeci, sunt sute de probleme. Trebuie schimbată legea pentru ca cei care se ocupă să fie răspunzători”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Miruță a mai spus că a solicitat MApN și MAI pază militară pentru acest obiectiv strategic. În Europa, industria de armament, dacă ar avea un management mai bun, „e o fereastră de oportunitate de a produce și a vinde muniție și dispozitive militare”, a mai spus ministrul.

