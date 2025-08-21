Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat, într-o conferință de presă, că persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei.

„Nu contează dacă au făcut politică, dacă sunt la un alt partit politic şi îi asigur că pentru numirile pe care eu le pot face legal, până când se porneşte selecţia, aceste persoane vor fi considerate şi se vor face numiri de aici”, a precizat acesta.

„Am primit vreo 16 CV-uri”

Ministrul a afirmat că în mai puțin de 24 de ore a primit mai multe CV-uri.

„În câteva ore, s-au primit vreo 16 CV-uri de oameni de calitate. Pe 7-8 dintre ele m-am uitat, sunt de o calitate profesională superioară celor care sunt în companiile de stat pe care le-am verificat până acum. Ştiu că nu e încredere. Ştiu că oamenii au mai participat la selecţii şi au fost umiliţi. Pe lângă multele probleme din acest minister, mă voi ocupa personal ca, în ceea ce urmează, să existe corectitudine. Pentru ca ţara asta să poată avansa, oamenii buni trebuie să facă un pas în faţă şi politicul trebuie să le fie garanţia că a lor calitate nu este diluată de combinaţiile politice.

Aşadar, prin intermediul dumneavoastră, îi încurajez pe jurişti buni, pe economişti excepţionali, pe profesionişti în audit financiar, pe manageri de succes să aplice şi să se gândească că au fereastra asta de oportunitate, prin care îşi pot pune pe CV nu un venit mare, ci îşi pot pune pe CV că au demonstrat că sunt buni şi că au scos din insolvenţă o companie a statului român”, a explicat ministrul.

„Nu le pot promite mulţi bani”

Radu Miruță a subliniat că viitorii angajați „vor fi lăsaţi să-şi arate dimensiunea competenţei”.

„Nu le pot promite mulţi bani. Le pot promite garanţia că ceea ce au ei în cap nu va fi cu interferenţă politică, că vor fi lăsaţi să-şi arate dimensiunea competenţei. Sunt companii ale statului român care merg într-un singur sens, de pe profit, pe pierdere, insolvenţă, faliment.

Sunt companii mari ale statului român către care vin solicitări de relaţii economice şi li se pune frână. Pentru că interesul unora e ca din insolvenţă să nu ajungă în starea de a putea avea activităţi comerciale ci să ajungă în faliment. Că unele fac concurenţă altuia, care nu e al statului, că unele au teren şi se doreşte ansamblul mobiliar la stradă. Tura asta, nu se va mai întâmpla acest lucru şi pentru ca asta să aibă succes, oamenii buni trebuie să suflece mâinile”, a completat ministrul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Radu Miruță: „Au fost verificate 6 companii de stat și s-a observat că procesul de selecție a fost viciat”

TENSIUNI între USR și PNL din cauza pragului de 8.000 de lei la firmele nou înființate? Radu Miruță: „Mi se pare un filtru grosolan”