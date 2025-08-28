Guvernul a aprobat DECONTAREA serviciilor psihologice pentru pacienții bolnavi de cancer

Guvernul României a aprobat joi, la propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), decontarea serviciilor psihologice pentru pacienții cu cancer în sistemul public. Măsura are ca scop asigurarea suportului emoțional al pacienților, considerat esențial în tratamentul oncologic.

„Până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Conform actului normativ, până la 30 iunie 2026, pacienții pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie. Din 1 iulie 2026, suportul va fi oferit exclusiv de specialiști cu pregătire în psihooncologie, pentru creșterea calității serviciilor și dezvoltarea unei rețele de experți.

Măsura oferă pacienților acces gratuit la servicii psihologice, elimină barierele financiare și creează un cadru stabil de finanțare. Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora cu organizațiile profesionale și societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a măsurii.