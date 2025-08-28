Prima pagină » Actualitate » Guvernul a aprobat DECONTAREA serviciilor psihologice pentru pacienții bolnavi de cancer

Guvernul a aprobat DECONTAREA serviciilor psihologice pentru pacienții bolnavi de cancer

Bianca Dogaru
28 aug. 2025, 16:38, Actualitate
Guvernul a aprobat DECONTAREA serviciilor psihologice pentru pacienții bolnavi de cancer

Guvernul României a aprobat joi, la propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), decontarea serviciilor psihologice pentru pacienții cu cancer în sistemul public. Măsura are ca scop asigurarea suportului emoțional al pacienților, considerat esențial în tratamentul oncologic.

„Până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Conform actului normativ, până la 30 iunie 2026, pacienții pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie. Din 1 iulie 2026, suportul va fi oferit exclusiv de specialiști cu pregătire în psihooncologie, pentru creșterea calității serviciilor și dezvoltarea unei rețele de experți.

Măsura oferă pacienților acces gratuit la servicii psihologice, elimină barierele financiare și creează un cadru stabil de finanțare. Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora cu organizațiile profesionale și societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a măsurii.

„Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care beneficiază de suport emoțional au o mai bună aderență la tratament, o reziliență crescută și o calitate a vieții mai bună”, a mai menționat Alexandru Rogobete.

Citește și

ACTUALITATE Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
18:22
Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
POLITICĂ Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
18:19
Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
EXCLUSIV Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
18:13
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
ACTUALITATE Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9
18:05
Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9
ACTUALITATE Doru Bușcu: „Nicușor DAN și-a făcut rost de încă o înfrângere politică”
18:00
Doru Bușcu: „Nicușor DAN și-a făcut rost de încă o înfrângere politică”
INEDIT Divorțul care zdruncină lumea politică! Fostul ministrul Petre Daea se desparte de soție, după ce l-a acuzat de abuz domestic
17:51
Divorțul care zdruncină lumea politică! Fostul ministrul Petre Daea se desparte de soție, după ce l-a acuzat de abuz domestic
Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Incendiu de vegetație uscată în Chiajna! Mesajul RO-Alert primit de oamenii din zonă
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în anul 1991
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Sarea ne afectează creierul și poate declanșa hipertensiune, relevă un nou studiu