Unde este marea reforma a Statului promisă de Ilie Bolojan? A trecut finalul lunii iulie, a trecut începutul lunii august, pachetul 2 e în vacanță.

Ilie Bolojan a intrat în funcție cu mandatul de premier pe masă. A spus-o răspicat și la angajarea răspunderii – dacă nu se „va pune în practică” ce a promis, va pleca. Se întâmpla pe 7 iulie, când a trecut prin Parlament, pe răspunderea sa, măsurile de austeritate. De atunci, țara se uită și la pachetele 2 și 3 de reforme. Premierul s-a poticnit, însă, la pasul 2, cel mai dificil, unde-l încurcă nu soluțiile tehnice, cât cele politice.

Încă de la preluarea mandatului, Bolojan s-a înfățișat pus pe fapte mari. A impus taxe și a mărit dări, din cauza deficitului mare și presat, spune el, de Comisia Europeană.

Promisiunea lui Bolojan

Însă, a promis că va intra fără milă și în Administrație, pentru a stârpi „sinecurile”. Pe 18 iulie, la câteva zile după ce a trecut testul moțiunii, a prezentat cu emfază pachetul de reformă a administrației publice locale, „baza piramidei noastre administrative”. Și-a dat și termen de realizare – finalul lunii iulie, pentru întreg pachetul 2.

„Astăzi vă prezentăm principalele propuneri pe care, începând de săptămână viitoare, împreună cu reprezentanții autorităților locale, cu cei interesați le vom discuta, în așa fel încât până la finalul acestei luni, deci săptămâna viitoare, următoarea săptămână, să putem să avem pachetul finalizat”, spunea el pe 18 iulie.

„În săptămâna următoare și în cealaltă, deci, până la finalul lunii iulie, după ce toate aceste proiecte vor fi prezentate și, începând de săptămână viitoare, o să vă prezentăm și cele luate pachete, se va lua o decizie în coaliție cu privire la modul în care aceste pachete vor fi adoptate din punct de vedere legal. Acest lucru o să-l aflați până la sfârșitul lunii iulie, când se vor finaliza toate aceste proceduri”, explica Bolojan, întrebat dacă va trece și pachetul 2 tot prin angajarea răspunderii.

Primul blocaj

Bolojan își propusese să iasă zilnic în conferință, împreună cu un ministru de resort, pentru a explica reformele-minune. În prima dintre ele, a fost secondat de Cseke Attila, de la Dezvoltare, cu misiunea de a expune măsurile privind administrația locală. (Seria conferințelor a murit repede, s-a oprit după izbucnirea scandalului Anastasiu).

Prima țintă a lui Bolojan a fost pușculița guvernamentală, cea care hrănește proiectele locale. A intrat cu tancul în fondurile de dezvoltare ale UAT-urilor, adică peste programul Anghel Saligny.

„Un program important pentru autoritățile locale este Programul «Anghel Saligny» și am decis să prioritizăm aceste investiții în așa fel încât să continue să fie finanțate proiectele care au un stadiu de maturitate avansat pentru a le putea finaliza, iar proiectele care nu sunt într-un stadiu avansat să nu le mai asigurăm, cel puțin în lunile următoare, finanțarea, urmând ca până la finalul anului să definitivăm prioritizarea, funcție de domeniul în care sunt aceste proiecte, funcție de importanța lor, funcție de maturitatea proiectelor, în așa fel încât, de anul viitor, să avem prioritizate toate proiectele de investiții pentru a le putea continua”, zicea Bolojan.

Și aici s-a blocat. Au urmat plângeri, acuzații și scrisori deschise ale primarilor pentru șeful de la Palatul Victoria.

Nicușor Dan: „Nu sunt chestiuni care să fie dramatice”

Social-democrații l-au băgat în ședința coaliției pe Bolojan, pe 23 iulie, și suspendarea s-a transformat în „analiză și prioritizare” a proiectelor.

„Am reușit să impunem o voce a rațiunii în coaliție”, spunea Sorin Grindeanu, la finalul ședinței din care PSD a ieșit câștigător.

Și s-a așternut tăcerea peste ceea ce urma a fi un pelerinaj al aleșilor locali la ministrul Dezvoltării în birou, pentru analiza fiecărui proiect în parte.

Măsurile austerității, intrate deja în vigoare, încep să producă efecte. „Austeritatea” de la stat mai are de așteptat. Bolojan este obligat să vină urgent cu pachetul 2, care nu stă numai în programul Saligny. Pensiile speciale, curățarea consiliilor de administrație căpușate de pile, luxul de la RAPPS, taxarea marilor averi sunt doar câteva dintre „problemele” lui Bolojan.

Premierul nu mai dă niciun semn de viață. „Nu este ceva dramatic”, consideră Nicușor Dan, faptul că Bolojan nu a scos la lumină pachetul 2.

„Pachetul doi trebuia să fie sfârșit în iulie și o să fie la început de august. Nu sunt chestiuni care să fie dramatice”, ne-a spus președintele Nicușor Dan, pe 25 iulie.

Ne-a mai explicat șeful statului, de la Salzburg, că atunci când iei măsuri „după ani de zile în care România a cheltuit mai mult decât își permitea, când iei măsuri care reduc aceste cheltuieli, e dificil contactul între politicieni și populație și apar tensiuni în coaliție”.

Programul Anghel Saligny, linie roșie

Nici termenul „început de august” al șefului de la Cotroceni nu a fost respectat.

Mai mult decât atât, la începutul lunii august, Bolojan le-a transmis aleșilor locali, prin gura ministrului Attila, că nu are bani pentru continuarea Programului Anghel Saligny, mărul discordiei din coaliție.

