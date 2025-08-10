Prima pagină » Știri politice » A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție!

A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție!

10 aug. 2025, 07:00, Știri politice
A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție!
Galerie Foto 9

Unde este marea reforma a Statului promisă de Ilie Bolojan? A trecut finalul lunii iulie, a trecut începutul lunii august, pachetul 2 e în vacanță. 

Vezi galeria foto
9 poze

Ilie Bolojan a intrat în funcție cu mandatul de premier pe masă. A spus-o răspicat și la angajarea răspunderii – dacă nu se „va pune în practică” ce a promis, va pleca. Se întâmpla pe 7 iulie, când a trecut prin Parlament, pe răspunderea sa, măsurile de austeritate. De atunci, țara se uită și la pachetele 2 și 3 de reforme. Premierul s-a poticnit, însă, la pasul 2, cel mai dificil, unde-l încurcă nu soluțiile tehnice, cât cele politice.

Încă de la preluarea mandatului, Bolojan s-a înfățișat pus pe fapte mari. A impus taxe și a mărit dări, din cauza deficitului mare și presat, spune el, de Comisia Europeană.

Promisiunea lui Bolojan

Însă, a promis că va intra fără milă și în Administrație, pentru a stârpi „sinecurile”. Pe 18 iulie, la câteva zile după ce a trecut testul moțiunii, a prezentat cu emfază pachetul de reformă a administrației publice locale, „baza piramidei noastre administrative”. Și-a dat și termen de realizare – finalul lunii iulie, pentru întreg pachetul 2.

„Astăzi vă prezentăm principalele propuneri pe care, începând de săptămână viitoare, împreună cu reprezentanții autorităților locale, cu cei interesați le vom discuta, în așa fel încât până la finalul acestei luni, deci săptămâna viitoare, următoarea săptămână, să putem să avem pachetul finalizat”, spunea el pe 18 iulie.

„În săptămâna următoare și în cealaltă, deci, până la finalul lunii iulie, după ce toate aceste proiecte vor fi prezentate și, începând de săptămână viitoare, o să vă prezentăm și cele luate pachete, se va lua o decizie în coaliție cu privire la modul în care aceste pachete vor fi adoptate din punct de vedere legal. Acest lucru o să-l aflați până la sfârșitul lunii iulie, când se vor finaliza toate aceste proceduri”, explica Bolojan, întrebat dacă va trece și pachetul 2 tot prin angajarea răspunderii.

Primul blocaj

Bolojan își propusese să iasă zilnic în conferință, împreună cu un ministru de resort, pentru a explica reformele-minune. În prima dintre ele, a fost secondat de Cseke Attila, de la Dezvoltare, cu misiunea de a expune măsurile privind administrația locală. (Seria conferințelor a murit repede, s-a oprit după izbucnirea scandalului Anastasiu).

Prima țintă a lui Bolojan a fost pușculița guvernamentală, cea care hrănește proiectele locale. A intrat cu tancul în fondurile de dezvoltare ale UAT-urilor, adică peste programul Anghel Saligny.

„Un program important pentru autoritățile locale este Programul «Anghel Saligny» și am decis să prioritizăm aceste investiții în așa fel încât să continue să fie finanțate proiectele care au un stadiu de maturitate avansat pentru a le putea finaliza, iar proiectele care nu sunt într-un stadiu avansat să nu le mai asigurăm, cel puțin în lunile următoare, finanțarea, urmând ca până la finalul anului să definitivăm prioritizarea, funcție de domeniul în care sunt aceste proiecte, funcție de importanța lor, funcție de maturitatea proiectelor, în așa fel încât, de anul viitor, să avem prioritizate toate proiectele de investiții pentru a le putea continua”, zicea Bolojan.

Și aici s-a blocat. Au urmat plângeri, acuzații și scrisori deschise ale primarilor pentru șeful de la Palatul Victoria.

Nicușor Dan: „Nu sunt chestiuni care să fie dramatice”

Social-democrații l-au băgat în ședința coaliției pe Bolojan, pe 23 iulie, și suspendarea s-a transformat în „analiză și prioritizare” a proiectelor.

„Am reușit să impunem o voce a rațiunii în coaliție”, spunea Sorin Grindeanu, la finalul ședinței din care PSD a ieșit câștigător.

Și s-a așternut tăcerea peste ceea ce urma a fi un pelerinaj al aleșilor locali la ministrul Dezvoltării în birou, pentru analiza fiecărui proiect în parte.

Măsurile austerității, intrate deja în vigoare, încep să producă efecte. „Austeritatea” de la stat mai are de așteptat. Bolojan este obligat să vină urgent cu pachetul 2, care nu stă numai în programul Saligny. Pensiile speciale, curățarea consiliilor de administrație căpușate de pile, luxul de la RAPPS, taxarea marilor averi  sunt doar câteva dintre „problemele” lui Bolojan.

Premierul nu mai dă niciun semn de viață. „Nu este ceva dramatic”, consideră Nicușor Dan, faptul că Bolojan nu a scos la lumină pachetul 2.

„Pachetul doi trebuia să fie sfârșit în iulie și o să fie la început de august. Nu sunt chestiuni care să fie dramatice”, ne-a spus președintele Nicușor Dan, pe 25 iulie.

Ne-a mai explicat șeful statului, de la Salzburg, că atunci când iei măsuri „după ani de zile în care România a cheltuit mai mult decât își permitea, când iei măsuri care reduc aceste cheltuieli, e dificil contactul între politicieni și populație și apar tensiuni în coaliție”.

Programul Anghel Saligny, linie roșie

Nici termenul „început de august” al șefului de la Cotroceni nu a fost respectat.

Mai mult decât atât, la începutul lunii august, Bolojan le-a transmis aleșilor locali, prin gura ministrului Attila, că nu are bani pentru continuarea Programului Anghel Saligny, mărul discordiei din coaliție.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Întâlnire privată Maia Sandu-Nicușor Dan în Moldova. Cei doi președinți au împărțit „aceeași pătură” la ”Festivalul Lupilor” din Orhei
23:45
Întâlnire privată Maia Sandu-Nicușor Dan în Moldova. Cei doi președinți au împărțit „aceeași pătură” la ”Festivalul Lupilor” din Orhei
VIDEO Stelian Bujduveanu anunță că parcurile Capitalei au intrat în șantier. Cișmigiu, Herăstru și Tineretului sunt prioritățile Primăriei București
22:37
Stelian Bujduveanu anunță că parcurile Capitalei au intrat în șantier. Cișmigiu, Herăstru și Tineretului sunt prioritățile Primăriei București
VIDEO Stelian Bujduveanu: „Candidatura la București este ultimul lucru la care ne gândim acum noi, cei din administrația locală”
22:17
Stelian Bujduveanu: „Candidatura la București este ultimul lucru la care ne gândim acum noi, cei din administrația locală”
POLITICĂ Noi dovezi. Nicușor Dan a dat peste cap CEREMONIILE funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu
20:38
Noi dovezi. Nicușor Dan a dat peste cap CEREMONIILE funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu
REACȚIE Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman
18:27
Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman
REACȚIE Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”
17:58
Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la ProTV! Au scos aşii din mânecă şi… Au 'furat' vedetele Antenei 1!
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
StirileKanalD
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Se modifică taxa auto. Mașinile pe benzină nu mai plătesc separat. Statul va taxa după distanță și greutate
Evz.ro
Marile escrocherii din ani '90. Cum erau înșelați românii de valutiști, maradoniști și alba-neagra
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Ce declarații a făcut mama lui Marco Leu, după accidentul pe care fiul ei l-a avut la o cursă de raliu din Timișoara: „Sunt nişte emoţii cu care sunt obişnuită.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Primul microscop bazat pe sunet vede de 5 ori mai adânc în creier fără a altera celulele