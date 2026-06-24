“Guvernul anti-Trump” al României a iluminat Palatul Victoria în culorile SUA de ziua americanilor. Astfel, pe pagina de Facebook a Guvernului României se spune și se arată că Palatul Victoria este iluminat în această seară în culorile steagurilor României și Statelor Unite ale Americii, „simbol al relațiilor bilaterale strategice și de prietenie”.

„Guvernul se alătură campaniei „Freedom 250”, care include mai multe evenimente menite să marcheze un sfert de mileniu de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii.

La mulți ani Statelor Unite ale Americii!

La mulți ani prieteniei dintre România și SUA!”, se arată pe pagina de Facebook.

România are un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, însă asta nu i-a împiedicat pe ANTI-TRUMP-iștii care se află la conducere să-l atace pe Donald Trump din toate pozițiile, de fiecare dată când au avut ocazia. De altfel, lista ANTI-TRUMP-iștilor este lungă, iar mesajele transmise în spațiul public, de mai mult timp, induc ideea unei Românii „pro-Europa”, dar într-un context în care SUA – respectiv Donald Trump și JD Vance – să stea pe margine și să nu-și să nu se mai amestece în „afacerile” europene.

„Vârful de lance” al ANTI-TRUMP-iștilor este Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, aceasta a având multe mesaje anti-Trump la activ, de-a lungul timpului. Pe lista anti-Trumpiștilor se înscrie, de altfel, și Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu (USR) sau Ioana Dogioiu. Și lista poate continua AICI.

Astăzi, a fost o recepție de către de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței. Aici, s-au aflat mai mulți oficiali. Nu au lipsit nici președintele Nicușor Dan sau Ilie Bolojan.