Prima pagină » Actualitate » PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”

PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”

Bianca Dogaru
PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
Social-democrații cer Executivului adoptarea unei reduceri de urgență a accizelor, pe lângă plafonarea adaosurilor comerciale, pentru a stopa scumpirile record de la pompă. PSD consideră măsurile anunțate de premierul Bolojan drept „insuficiente și venite prea târziu”. De asemenea, aceștia solicită scutirea totală de taxe pentru motorina din agricultură. În replică, Ilie Bolojan condiționează scădera accizei de stabilitatea bugetară, în contextul unui deficit care depășește pragul ideal de 3%.

„PSD solicită Guvernului să dispună și o reducere a accizelor, pe lângă măsurile anunțate anterior pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți. PSD subliniază că intervenția Guvernului a venit târziu, iar efectele măsurilor anunțate sunt prea mici în raport cu majorările prețurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni. E prea târziu și prea puțin! E nevoie de o intervenție și asupra accizelor!”

Reprezentanții PSD argumentează că statul încasează deja sume uriașe din TVA datorită prețurilor crescute, fapt ce ar compensa pierderile venite dintr-o eventuală reducere a accizei. Aceștia oferă exemplul altor state europene care au intervenit direct asupra taxelor pentru a proteja populația și firmele.

„PSD subliniază că diminuarea accizelor pe carburanți are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creșterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piața de carburanți. PSD subliniază că astfel de măsuri au fost deja implementate de mai multe state din Uniunea Europeană, pentru protejarea economiilor naționale.”

Totuși, premierul Bolojan rămâne prudent și subliniază că o astfel de măsură reprezintă doar un „pasul doi”, posibil doar după o analiză riguroasă a costurilor.

Adoptarea primei Ordonanțe de Urgență este programată pentru miercuri după-amiază sau cel târziu joi. Potrivit documentului, adaosul comercial pentru benzină și motorină va fi limitat la 50% din media anului trecut. De asemenea, exporturile de carburanți vor fi limitate în perioada următoare și în plus vor fi monitorizate mult mai atent prețurile de la pompă.

Se reduce de asemenea cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final de la pompă. Măsurile de protecție ar urma să se aplice pe o perioadă de 6 luni, dar pot fi prelungite succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

