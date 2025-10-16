Prima pagină » Actualitate » Guvernul Bolojan pregătește noi creșteri de TAXE printr-un proiect al Ministerului Dezvoltării. Impozitele vor exploda în 45 de zone ale țării

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar fi propus în ultima ședință de coaliție un proiect care ar schimba statutul mai multor localități din România. Dacă proiectul este aprobat, 45 de comune din țară se vor transforma în orașe, ceea ce înseamnă și o creștere a impozitelor pentru locuitori, transmite euronews. 

Potrivit unei analize a Ministerului Dezvoltării, în România există 3.228 de UAT-uri (Unități Administrativ-Teritoriale), în care sunt incluse 103 municipii și 216 orașe. Dintre acestea, 59 de municipii și 146 de orașe nu se mai încadrează în criteriile actuale de populație.

O localitate trebuie să aibă minimum 40.000 de locuitori, pentru a se încadra drept municipiu și minimum 10.000 de locuitori, pentru a fi considerată oraș.

Potrivit propunerii ministerului, un municipiu ar trebui să aibă minimum 25.000 de locuitori, iar orașele 7.000 de locuitori. Dacă modificările vor fi aprobate, ar însemna că 45 de comune din țară se vor transforma în orașe și aproximativ 150 de orașe care ar putea deveni comune.

De asemenea, comune, precum Florești (județul Cluj) sau Chiajna (județul Ilfov), cu peste 40.000 de locuitori ar dobândi statutul de municipiu. Într-o situație asemănătoare se mai află și orașele Bragadiru sau Popești-Leordeni.

Locuitorii vor fi puternic afectați de o astfel de schimbare deoarece va genera creșterea taxelor locale. Impozitul pentru un teren intravilan este mai mare într-un municipiu decât într-o comună.

Potrivit sursei citate, modificările ar putea să fie incluse în al treilea pachet al Guvernului Bolojan. Proiectul intră în vigoare dacă este aprobat în ședința de Guvern, apoi adoptat de Parlament.

