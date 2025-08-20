Guvernul de la Chișinău vrea să ofere moldovenilor din străinătate, care se întorc în țară, câte 38.000 de euro. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Guvernul de la Chișinău vrea să ofere moldovenilor din străinătate, care se întorc în țară, câte 38.000 de euro. Pentru a beneficia de acești bani, cetățenii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Datele indică faptul că, la momentul actual, peste un milion de cetățeni moldoveni se află peste hotare.

Guvernul de la Chișinău are în plan să ofere cetățenilor moldoveni, care se află în străinătate și se întorc în țară, câte 38.000 de euro. Pentru a primi o asemenea sumă, însă, cetățenii trebuie să îndeplinească o serie de criterii. La momentul actual, datele arată că peste un milion de cetățeni moldoveni lucrează și locuiesc peste hotare. În Republica Moldova, locuiesc 2,9 milioane de persoane, la momentul actual.

Guvernul de la Chișinău vrea să ofere moldovenilor din străinătate, care se întorc în țară, câte 38.000 de euro

Pentru a accesa o asemenea sumă, cetățenii trebuie să îndeplinescă o serie de condiții. Banii respectivi sunt oferiți de stat sub forma unor granturi pentru dezvoltarea unei afaceri în Republica Moldova.

Datele indică faptul că populația Republicii Moldova a scăzut, în ultimele decenii. În prezent, circa 2,9 milioane de cetățeni locuiesc în țară. Scăderea populației are și cauze: migrația masivă și rata scăzută a natalității.

Pentru că Guvernul de la Chișinău este convins de faptul că cetățenii plecați peste hotare pot contribui considerabil la economia și societatea Republicii Moldova, are în vedere oferirea unor granturi de până la 38.000 de euro. Cetățenii care se întorc în țară și vor să își dezvolte o afacere pe teritoriul Republicii Moldova pot primi aceste granturi, arată Deutsche Welle.

Autorul recomandă:

Bolojan merge în Republica Moldova: „Discuțiile se vor axa pe aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.”

Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală

După televiziuni și site-uri, Moldova BLOCHEAZĂ sute de conturi de TikTok. Acțiunea are loc în prag de alegeri

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)