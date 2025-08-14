După televiziuni și site-uri, Moldova BLOCHEAZĂ sute de conturi de TikTok. Acțiunea are loc în prag de alegeri

443 de canale de TikTok, cu peste 1,2 milioane de urmăritori, sunt vizate de autoritățile din Republica Moldova pentru răspândirea dezinformărilor care amenință securitatea națională.

Poliția Națională a anunțat că a solicitat oficial blocarea a 443 de canale de TikTok care difuzează mii de materiale cu conținut considerat fals și manipulator. Unele dintre acestea vizează chiar implicarea fictivă a Moldovei în războiul din Ucraina, tentative de fraudare a alegerilor sau atacuri coordonate asupra persoanelor publice.

Până acum, 59 de acolo din cele 98 care propagau informațiii false despre război au fost blocate, precum și 7 din 12 canale care promovau teorii false privind alegerile. În total, au fost închise peste 160 de conturi, iar restul au rămas sub monitorizare.

Conținutul vizat include de la defăimarea oficialilor și instigare la ură, până la narațiuni conspiraționiste despre traficul de minori și activitatea organelor de drept.

„Dezinformarea reprezintă o amenințare serioasă la adresa stabilității și securității naționale, iar combaterea acesteia rămâne o prioritate majoră pentru instituțiile statului”, a menționat Poliția Națională.

Până în prezent, Republica Moldova a blocat 12 televiziuni și cel puțin 31 de site-uri acuzate de răspândirea informațiilor false. Decizia Administrației de la Chișinău vine în contextul apropierii alegerilor parlamentare care vor avea loc în data de 28 septembrie 2025.

