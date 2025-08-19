Prima pagină » Știri externe » Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală

Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală

Olga Borșcevschi
19 aug. 2025, 18:01, Știri externe
Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova condamnă apariţia în spaţiul public a unor imagini video trucate care prezintă un presupus buletin de vot pentru alegerile legislative din 28 septembrie 2025, pe care ar fi aplicată ştampila „VOTAT” în dreptul unui concurent electoral.

Autoritatea electorală de la Chișinău transmite că acest material este un fals grosolan, menit să inducă în eroare opinia publică şi să submineze încrederea în procesul electoral. Instituţia califică astfel de acţiuni ca făcând parte din campanii ostile de manipulare şi antagonizare a societăţii.

„Modelul oficial al buletinului de vot se aprobă exclusiv prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale, după înregistrarea tuturor concurenților electorali”, se arată într-un comunicat al instituției.

Instituția aminteşte că 19 august este ultima zi pentru depunerea cererilor de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat, iar tipărirea buletinelor de vot se face doar în condiţiile strict reglementate de lege, într-un proces transparent, cu participarea observatorilor, mass-media şi reprezentanţilor partidelor.

CEC solicită cetăţenilor să consulte doar surse oficiale pentru informare şi adresează un apel către mass-media să evite difuzarea materialelor neverificate, mai ales a celor care prezintă indicii de fals informatic.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Politico: Republica Moldova ar putea depăși Ucraina în drumul spre integrarea în UE

Ilan Șor coordonează PROTESTELE antiguvernamentale din Republica Moldova. Câți bani le oferă manifestanților

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
18:31
Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
EXTERNE Marco Rubio: Trump, „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor
18:23
Marco Rubio: Trump, „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor
VIDEO UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”
18:14
UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”
EXTERNE Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
17:00
Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
NEWS ALERT VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”
16:35
VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”
EXTERNE Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”
16:27
Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”
Mediafax
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
Sfaturile prințesei Diana pentru William și Harry, dezvăluite după aproape trei decenii
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
VIDEO EXCLUSIV Soarta Ucrainei, lăsată în mâinile Rusiei și ale SUA? Marius Tucă: „Europa e gata să accepte acest tratat”
18:35
Soarta Ucrainei, lăsată în mâinile Rusiei și ale SUA? Marius Tucă: „Europa e gata să accepte acest tratat”
POLITICĂ CTP îl atacă pe Nicușor Dan pentru participarea la Festivalul Lupilor: Cu asta ajutăm Republica Moldova? Riscă să fie ocupată de Rusia luna viitoare
18:28
CTP îl atacă pe Nicușor Dan pentru participarea la Festivalul Lupilor: Cu asta ajutăm Republica Moldova? Riscă să fie ocupată de Rusia luna viitoare
GUVERN Detașările în instituțiile și autoritățile publice, SISTATE temporar la propunerea Guvernului. Planul Executivului
18:16
Detașările în instituțiile și autoritățile publice, SISTATE temporar la propunerea Guvernului. Planul Executivului
ACTUALITATE Bărbatul care a furat o mașină dintr-o spălătorie din București, i-a montat alte numere și a condus-o fără permis, a fost REȚINUT
18:14
Bărbatul care a furat o mașină dintr-o spălătorie din București, i-a montat alte numere și a condus-o fără permis, a fost REȚINUT
JUSTIȚIE Magistrații îi solicită, oficial, lui Bolojan RETRAGEREA proiectului pensiilor speciale. Invocă o „intolerabilă contradicţie cu Legea Fundamentală”
17:51
Magistrații îi solicită, oficial, lui Bolojan RETRAGEREA proiectului pensiilor speciale. Invocă o „intolerabilă contradicţie cu Legea Fundamentală”