Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova condamnă apariţia în spaţiul public a unor imagini video trucate care prezintă un presupus buletin de vot pentru alegerile legislative din 28 septembrie 2025, pe care ar fi aplicată ştampila „VOTAT” în dreptul unui concurent electoral.

Autoritatea electorală de la Chișinău transmite că acest material este un fals grosolan, menit să inducă în eroare opinia publică şi să submineze încrederea în procesul electoral. Instituţia califică astfel de acţiuni ca făcând parte din campanii ostile de manipulare şi antagonizare a societăţii.

„Modelul oficial al buletinului de vot se aprobă exclusiv prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale, după înregistrarea tuturor concurenților electorali”, se arată într-un comunicat al instituției.

Instituția aminteşte că 19 august este ultima zi pentru depunerea cererilor de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat, iar tipărirea buletinelor de vot se face doar în condiţiile strict reglementate de lege, într-un proces transparent, cu participarea observatorilor, mass-media şi reprezentanţilor partidelor.

CEC solicită cetăţenilor să consulte doar surse oficiale pentru informare şi adresează un apel către mass-media să evite difuzarea materialelor neverificate, mai ales a celor care prezintă indicii de fals informatic.

