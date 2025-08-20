Guvernul lansează platforma EPIDS pentru tichetele de energie. Cine poate beneficia de sprijinul financiar

Românii cu venituri mici pot solicita, începând de miercuri, tichetele de energie prin platforma electronică EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Sprijinul financiar are valoarea de 50 de lei lunar și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică.

Ministerul Muncii a anunțat că cererile pot fi depuse online, la adresa epids.mmuncii.ro, sau în format fizic, la primării și oficii poștale, începând din 28 august 2025. Tichetele sunt valabile până la 31 martie 2026 și nu pot fi transferate ori folosite în alte scopuri.

”Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Continuăm să construim politici care arată că grija pentru cei mai expuși este unul dintre fundamentele guvernării noastre în cadrul coaliției”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că sprijinul oferă „siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie.”

„Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”, a declarat Bogdan Ivan

Cine poate beneficia de sprijinul financiar:

Persoanele singure cu venit lunar de până la 1.940 lei;

Familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei;

Beneficiarii venitului minim de incluziune, fiind introduși automat în sistem;

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să dovedească șederea legală pe teritoriul țării. Cererile se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, termenul limită este 27 septembrie 2025.

Cum se folosește tichetul: