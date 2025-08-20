Prima pagină » Actualitate » Guvernul lansează platforma EPIDS pentru tichetele de energie. Cine poate beneficia de sprijinul financiar

Guvernul lansează platforma EPIDS pentru tichetele de energie. Cine poate beneficia de sprijinul financiar

Bianca Dogaru
20 aug. 2025, 15:16, Actualitate
Guvernul lansează platforma EPIDS pentru tichetele de energie. Cine poate beneficia de sprijinul financiar

Românii cu venituri mici pot solicita, începând de miercuri, tichetele de energie prin platforma electronică EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Sprijinul financiar are valoarea de 50 de lei lunar și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică.

Ministerul Muncii a anunțat că cererile pot fi depuse online, la adresa epids.mmuncii.ro, sau în format fizic, la primării și oficii poștale, începând din 28 august 2025. Tichetele sunt valabile până la 31 martie 2026 și nu pot fi transferate ori folosite în alte scopuri.

”Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Continuăm să construim politici care arată că grija pentru cei mai expuși este unul dintre fundamentele guvernării noastre în cadrul coaliției”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că sprijinul oferă „siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie.”

„Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”, a declarat Bogdan Ivan

Cine poate beneficia de sprijinul financiar:

  • Persoanele singure cu venit lunar de până la 1.940 lei;
  • Familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei;
  • Beneficiarii venitului minim de incluziune, fiind introduși automat în sistem;

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să dovedească șederea legală pe teritoriul țării. Cererile se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, termenul limită este 27 septembrie 2025.

Cum se folosește tichetul:

  • Nu se acordă bani în numerar și nici transfer bancar;
  • Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum;
  • Plata facturilor se face direct la oficiile poștale, pe baza facturii și a actului de identitate;
  • Tichetele pot fi utilizate până la 31 martie 2026, iar soldul rămas se poate consuma oricând până la această dată;
Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Evz.ro
Laura Cosoi, surpriză pentru fetița ei. I-a serbat ziua de naștere peste hotare
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
O specie unică în lume a fost descoperită pe insule din Oceanul Pacific