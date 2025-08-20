Zelenski riscă EXILUL! Năstase: „La Washington s-a oferit doar „îndulcirea pilulei”

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a avertizat că rezultatele reuniunii de la Washington ascund o presiune uriașă asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care ar putea să fie nevoit să accepte cedări teritoriale în fața Rusiei.

Adrian Năstase a analizat pe blogul său implicațiile summitului desfășurat în Statele Unite, referitor la evoluția războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, discuțiile de la Washington au vizat în principal garanțiile de securitate pentru Kiev, nu însă și problema teritorială, considerată esențială în conflict,

„Sunt multe analize după reuniunea de la Washington. Vreau să vă prezint însă și ce cred eu despre întâlnire. Esența conflictului o reprezintă agresiunea Rusiei asupra teritoriului Ucrainei (indiferent de cauze și circumstanțe). Deci chestiunea principală o reprezintă chestiunea teritorială. Ea nu a fost discutată la Washington. S-a discutat însă despre garanții de securitate. Implicit, se recunoaște că nu va exista o reacție dură pentru a respinge Rusia din teritoriile ocupate în acest razboi dar se dau garanții Ucrainei în cazul unui nou război declanșat eventual de Rusia în viitor”, a spus Năstase, pe blogul său.

Fostul premier a amintit că Ucraina a mai beneficiat de astfel de promisiuni, în 1994, prin Memorandumul de la Budapesta, semnat alături de Marea Britanie, Franța, SUA, China și Rusia.

„Probabil că aceasta din urmă va fi soluția. Practic, la Washington, s-a oferit doar „îndulcirea pilulei” care va trebui înghițită de Zelenski la întâlnirea cu Putin, când se va discuta despre cedările teritoriale. Fie vorba între noi, Ucraina a mai avut garanții de securitate din partea Rusiei și în 1994, prin Memoranumul de la Budapesta (semnat alături de Marea Britanie, Franta, SUA și China). Sau prin tratatul de recunoaștere reciprocă de după destrămarea URSS,” a mai adăugat Năstase.

În opinia lui, Zelenski ar putea fi pus în fața unei alegeri dificile: fie refuză capitularea și continuă singur războiul cu Rusia, fie acceptă cedarea de teritorii și organizează alegeri pe care le va pierde, fiind astfel împins spre exil.

„Sunt curios dacă liderii europeni vor merge si la întâlnirea lui Zelenski cu Putin. Probabil că nu. Zelenski va fi singur cu Putin și cu foarte puține „cărți în mână”. Va accepta sau nu capitularea în fața lui Putin? Dacă nu acceptă, se întoarce la Kiev și continuă singur războiul cu Rusia („aliații au încercat să-l ajute dar el nu vrea să se lase ajutat”). Sau acceptă să cedeze teritorii și atunci va avea loc și trilaterala cu participarea președintelui Trump. In această situație, Zelenski va trebui să organizeze alegeri prezidențiale pe care le va pierde și va trebui să plece în exil. Ceea ce ar fi putut face de la început și evita un război care a pricinuit imense pierderi materiale și umane în Ucraina și bulversarea ordinii mondiale,” a scris Năstase.

Năstase a punctat, totodată, că liderii europeni vor lăsa probabil discuțiile directe între Zelenski și Putin, ceea ce ar diminua semnificativ puterea de negociere a președintelui ucrainean.

„La început, americani și occidentalii au încurajat războiul pentru a slăbi Rusia dar apoi au realizat că au trezit, din nou „ursul”, deschizându-i apetitul pentru „măreția de altădată”. Acum vor să-l oprească, oferindu-i o „halcă” din Ucraina. Va fi de ajuns?,” se mai arată în postare.

