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Colecție de infracțiuni. Și-a montat sistem rotativ pentru schimbarea numerelor, cu plăcuțe diplomatice, și și-a însușit o identitate falsă

Maya Radu
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Un bărbat de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Sinaia, după ce o alertă generată de sistemul L.P.R. (License Plate Recognition) a dus la oprirea mașinii pe care o conducea. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit plăcuțe de înmatriculare care imitau numerele diplomatice, dar și un document de identitate italian cu date nereale. Vezi AICI cine era, de fapt, bărbatul prins la Sinaia.

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sinaia au fost sesizați cu privire la o alertă generată de sistemul L.P.R. (License Plate Recognition), montat pe o autospecială din dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova. În baza sesizării, polițiștii au acționat, fiind direcționate echipaje în vederea identificării și opririi autovehiculului semnalat. Astfel, în zona kilometrului 119+600 de metri, la intrarea în orașul Sinaia, polițiștii au oprit autovehiculul.

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Un bărbat de 42 de ani a fost reținut. Sursă: captură video

Bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că pe autovehicul erau montate plăcuțe de înmatriculare care imitau plăcuțele specifice corpului diplomatic. Totodată, pentru stabilirea identității, conducătorul auto a prezentat polițiștilor un document de identitate emis de autoritățile italiene. Documentul conținea date de identificare nereale.

Bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție, unde, în urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea reală a acestuia. De asemenea, polițiștii au stabilit că bărbatul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată.

A folosit un sistem rotativ pentru schimbarea numerelor

În ceea ce privește autovehiculul, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta era echipat atât cu plăcuțele de înmatriculare emise de autoritățile române, cât și cu setul de plăcuțe care imitau numerele de înmatriculare diplomatice, cele două seturi fiind montate pe un sistem rotativ care permitea schimbarea rapidă a plăcuțelor de înmatriculare.

Polițiștii au dispus față de bărbatul de 42 de ani măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității dispunerii unei alte măsuri preventive.

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