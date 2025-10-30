Prima pagină » Actualitate » HAOS și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului. Credincioșii au forțat intrarea după ore întregi de așteptare

Bianca Dogaru
30 oct. 2025, 10:33, Actualitate
Noaptea trecută, la Catedrala Mântuirii Neamului, mii de oameni care au așteptat la rând pentru a intra în lăcașul de cult au provocat momente de haos, după ce ușile principale au fost închise temporar pentru curațenie. Credincioșii, mulți dintre ei aflați la coadă de peste 10 ore, au refuzat să mai aștepte și au împins spre intrare. Rândurile s-au rupt, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a opri îmbulzeala. 

Incidentul a avut loc în jurul orei 5:30, când accesul prin ușa principală a fost restricționat temporar, la cererea personalului administrativ, pentru operațiuni de curățenie. O parte dintre cei aflați la rând au înțeles greșit măsura și au crezut că accesul va fi blocat complet, moment în care mulțimea a început să se împingă spre porțile Catedralei.

Reacția Jandarmeriei

Într-un comunicat transmis joi dimineață, Jandarmeria Capitalei a precizat că incidentul a fost cauzat de o neînțelegere și că nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Dispozitivul de ordine a fost reconfigurat, iar accesul enoriașilor a fost redirecționat prin intrarea laterală. Jandarmii au acționat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane și restricționarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriașii au fost îndrumați să se retragă pe platoul central,” se arată în comunicat. 

Peste 100.000 de credincioși în primele trei zile

Interesul pentru evenimentul religios este uriaș. În doar trei zile, peste 100.000 de persoane au trecut pragul Catedralei Naționale. Inițial, accesul urma să fie permis până pe 31 octombrie, însă, din cauza numărului mare de pelerini, Patriarhia Română a decis prelungirea până pe 5 noiembrie.

