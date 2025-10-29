Programul de închinare la Catedrala Națională se prelungește până pe 5 noiembrie

Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, chiar și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, iar asta din cauza numărului mare de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar.

De asemenea, reprezentanții Patriarhiei fac apel la credincioși să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare și să respecte recomandările organizatorilor pentru a permite desfășurarea în condiții bune a pelerinajului.

Timpul estimativ de așteptare poate fi consultat în timp real prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Vezi AICI cât timp ai de așteptat. Dacă apeși pe acel „omuleț”, vei vedea, în timp real, timpul de așteptare.

Conform Biroului de Presă al Patriarhiei Române, măsura a fost luată pentru a răspunde valului crescut de pelerini veniți din întreaga țară în aceste zile la Catedrala Națională.

