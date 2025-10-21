Prima pagină » Actualitate » HARTA PĂCĂNELELOR, în alba-neagra. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure

HARTA PĂCĂNELELOR, în alba-neagra. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure

21 oct. 2025, 16:26, Actualitate
HARTA PĂCĂNELELOR, în alba-neagra. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure. Mai precis, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate. Reprezentanţii ONJN spun că, cică, piaţa neagră ”explodase” în ultimii ani. Începând cu februarie 2026, toate aparatele slot-machine şi VLT trebuie să afişeze codul QR emis de ONJN şi să fie dotate cu sisteme de geolocalizare, conform Legii nr. 141/2025. Acest cod QR deja se poate genera automat din registru pentru fiecare mijloc de joc şi se va testa funcţionalitatea încă de acum.

”Am făcut acest sistem informatic pentru oameni, pentru statul român şi în beneficiul consumatorilor, chiar dacă am simţit presiuni pentru ca acest registru să nu existe.

Tot ce am făcut până acum, sistem de autoexcludere în retail, amenzi record, peste 5.000 de acţiuni de control, plângeri penale depuse, confiscări ale mijloacelor de joc fără licenţă, revocări de licenţe, suspendări ale platformelor online, modificarea legislaţiei, toate demonstrează că am protejat doar interesele statului român şi am prioritizat protecţia jucătorilor, impunând o reglementare strictă a pieţei”, a declarat Vlad-Cristian Soare,

”Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală modernă care aduce, pentru prima dată, transparenţă totală în ceea ce priveşte mijloacele de joc de pe teritoriul României, iar integrarea cu codurile QR îl face să fie unic la nivel european. Registrul poate fi accesat începând de astăzi la adresa registru.onjn.gov.ro”, anunţă ONJN.

QR la aparate

Conform legislaţiei, ONJN avea obligaţia de aproximativ doi ani să pună la dispoziţia publicului acest registru. ONJN a dezvoltat, cu resurse minime, o aplicaţie cloud-native care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate, generează pentru fiecare mijloc de joc un cod QR unic, prin care pot fi verificate informaţiile legate de licenţă, autorizaţie, locaţie şi starea aparatului şi oferă organizatorilor un spaţiu privat virtual securizat, unde îşi gestionează propriile mijloace de joc, sub condiţia aprobării de către Direcţia de Autorizări a ONJN.

Platforma este dotată cu următoarele funcţionalităţi:

  • permite filtrarea după judeţ, localitate sau operator;
  • arată statusul fiecărui mijloc de joc;
  • afişează seria aparatului, compania şi brandul care le deţine, adresa locaţiei, licenţa, perioada de autorizare şi statusul – dacă aparatul este în exploatare sau scos din funcţiune.

Operatorii, pe categorii

Există două categorii de operatori:

  • Clasa I, cei care exploatează jocurile de noroc;
  • Clasa a II-a, cei care produc, închiriază sau distribuie mijloace de joc.

Pentru operatorii Clasa I, registrul afişează: seria aparatului, compania şi brandul care le deţine, adresa locaţiei, licenţa, perioada de autorizare şi statusul – dacă aparatul este în exploatare sau scos din funcţiune.

Pentru operatorii de Clasa a II-a, registrul afişează: seria aparatului, producătorul, adresa unde se află mijlocul de joc şi statusul – dacă este în depozit, închiriat sau vândut, inclusiv către cine.

În căutarea aparatului

Mai mult, de fiecare dată când utilizatorul apasă pe seria unui aparat, acesta este direcţionat către o pagină detaliată, unde sunt afişate toate informaţiile despre mijlocul de joc, iar aparatul este indicat precis pe hartă.

ONJN a beneficiat de suportul Autorităţii pentru Digitalizarea României care asigură securitatea, redundanţa şi scalabilitatea întregului proiect prin integrarea în cloud-ul guvernamental.

Începând cu februarie 2026, toate aparatele slot-machine şi VLT trebuie să afişeze codul QR emis de ONJN şi să fie dotate cu sisteme de geolocalizare, conform Legii nr. 141/2025. Acest cod QR deja se poate genera automat din registru pentru fiecare mijloc de joc şi se va testa funcţionalitatea încă de acum.

Orice persoană va putea scana codul QR al unui aparat şi va avea acces instantaneu la informaţiile oficiale din registru – o formă de control social şi instituţional fără precedent, care face imposibilă funcţionarea aparatelor „la negru”.

”Registrul reprezintă un pas esenţial în resetarea sistemului şi în combaterea fenomenului de piaţă neagră, care în ultimii ani explodase. Este posibil să existe mici erori în această etapă, însă tocmai acesta este motivul pentru care lansăm registrul acum: pentru a testa funcţionalitatea şi pentru a avea timpul necesar să corectăm şi să îmbunătăţim sistemul până în februarie 2026, când va intra în vigoare obligaţia ca fiecare aparat să afişeze un cod QR, cod care deja poate fi generat din registru.

De asemenea, un număr redus de organizatori de jocuri de noroc au întârziat procesul de integrare în registru, ceea ce arată că suntem încă în plin proces de implementare”, precizează ONJN.

ONJN transmite că, indiferent de atitudinea acestora, în cel mai scurt timp registrul va fi completat cu toate datele necesare pentru a asigura transparenţă totală, iar organizatorii care nu se conformează vor fi sancţionaţi.

„În doar cinci luni, împreună cu echipa mea, am reuşit să facem ceea ce trebuia să fie făcut de aproape doi ani: un registru public, transparent şi funcţional. Vorbim despre un instrument unic la nivel european, care face ordine în piaţă, oferă protecţie cetăţenilor şi descurajează activităţile ilegale. Cu atât mai importantă devine existenţa registrului, în condiţiile în care am introdus în lege şi obligaţia dotării mijloacelor de joc cu coduri QR şi sistem de geolocalizare, explică Vlad-Cristian Soare.

Recomandarea autorului: Bolojan vrea ca primarii să decidă unde vor funcționa păcănelele: „Viziunea pe care o are Guvernul este să lase chestiunea autorităților locale”

Citește și

VIDEO Incendiul la cea mai mare rafinărie de petrol din Ungaria, LOVITURĂ grea pentru guvernul lui Orban. Semnalul transmis de premier după dezastrul produs
17:05
Incendiul la cea mai mare rafinărie de petrol din Ungaria, LOVITURĂ grea pentru guvernul lui Orban. Semnalul transmis de premier după dezastrul produs
ACTUALITATE Cel mai ghinionist hoț. Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei
16:34
Cel mai ghinionist hoț. Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei
NEWS ALERT Circulația TRENURILOR la CFR a fost reluată, după o suspendare temporară din cauza datoriilor
16:32
Circulația TRENURILOR la CFR a fost reluată, după o suspendare temporară din cauza datoriilor
ACTUALITATE Patronatele nu vor să crească salariul minim, deşi e directivă la nivel european
16:08
Patronatele nu vor să crească salariul minim, deşi e directivă la nivel european
POLITICĂ Claudiu Târziu o ironizează pe Oana Țoiu pentru că summitul Trump-Putin are loc la Budapesta, nu la București
16:07
Claudiu Târziu o ironizează pe Oana Țoiu pentru că summitul Trump-Putin are loc la Budapesta, nu la București
Județul din Ardeal în care se află mai mulți cetățeni asiatici decât etnici germani, pe fondul unei CRIZE a forței de muncă autohtone
15:50
Județul din Ardeal în care se află mai mulți cetățeni asiatici decât etnici germani, pe fondul unei CRIZE a forței de muncă autohtone
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
O cunoscută influenceriță a murit la 30 de ani, la doar câteva ore după ce a născut acasă. A apucat să își țină copilul în brațe doar câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”