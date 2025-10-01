Hoțul de buzunare român care a speriat Marea Britanie. A fost DEPORTAT de 3 ori, dar a revenit în Regat pentru „transplant de păr”

În anul 2022, Gigi Brătășanu era căutat de polițiști pentru nu mai puțin de 20 de presupuse furturi săvârșite autobuze londoneze. Bărbatul a fost deportat, de trei ori, în România, însă a revenit în Marea Britanie, invocând un motiv uluitor.

Gigi Br ătășanu a fost deportat în România, inițial, în octombrie 2022, în urma condamn ării sale pentru o serie de furturi. În luna august a anului trecut a revenit, însă, în Marea Britanie.

B ărbatul a fost trimis, din nou, în România, în luna septembrie a anului 2024, dar a reintrat în țară doar c âteva s ăptăm âni mai târziu.

Dup ă ce a ispășit o pedeapsă cu închisoarea, Gigi Br ătășanu a fost deportat pentru a treia oară, în luna ianuarie a anului 2025.

Conform My London, Brătășanu a reușit să obțină o autorizație electronică de călătorie (ETA) – permite călătoria în Marea Britanie în scop turistic, pentru a vizita familia sau în alte motive, timp de până la șase luni – pentru a se întoarce în Marea Britanie.

Bărbatul ar fi revenit în Marea Britanie pentru a-și face un transplant de păr.

„ Brătășanu a pledat vinovat ”

Brătășanu a pledat vinovat pentru intrarea în Regatul Unit cu bună știință, încălcând un ordin de deportare, săptămâna trecută, iar acesta este primul caz în care un român este urmărit penal, în Marea Britanie, pentru încălcarea ordinului de deportare.

Keir Starmer Premierul s-a confruntat cu presiuni din ce î n ce mai mari în ceea ce prive o carte de identitate digitală ște imigrația. Acesta a anunțat planuri prin care fiecare adult din Marea Britanie să aibă

Noul ministru de interne, Shabana Mahmood, a adoptat, de asemenea, o poziție dură față de migranții care solicită permis de ședere pe termen nelimitat.

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile britanice în luna martie 2025, în ultimul an au fost detectate 44.125 de intrări ilegale, cu 14% mai multe decât în ​​anul precedent.

Ce spune soția bărbatului

Maddison Fisher – avocatul apărării – a declarat în fața judecătorilor că Brătășanu a considerat Spania ca fiind „acasă” încă de la vârsta de cinci ani și are o soție și doi copii care locuiesc la Madrid.

„Îmi spune că a venit în Marea Britanie pentru un transplant de păr”, a spus ea. „A făcut transplantul pe 24 sau 25 aprilie. Spune că, deși prețul este același în Madrid, în Marea Britanie calitatea este mai bună”, a completat soția bărbatului.

În momentul condamnării, judecătoarea Freya Newbury i-a spus lui Brătășanu: „Sunteți o persoană care are un istoric de ceea ce am putea numi furt recidivist. Se pare că anterior ați venit la Londra pentru a hărțui oamenii și a le lua portofelele, telefoanele și așa mai departe. Ați fost arestat din nou pe 16 iunie în Marea Britanie”.

„Veți fi din nou deportat”

Judecătorul i-a aplicat o pedeapsă de doi ani de închisoare și i-a spus lui Brătășanu că ar fi ispășit până la 40% din pedeapsă dacă ar fi rămas în Marea Britanie.

„Dar asta nu se va întâmpla în acest caz, pentru că veți fi din nou deportat”, a adăugat ea.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că „politica noastră de lungă durată este să nu comentăm cazuri individuale”.

„Dar atunci când cetățenii străini comit infracțiuni grave în țara noastră, vom face întotdeauna tot ce ne stă în putință pentru a-i deporta. Acest guvern a deportat aproape 5.200 de infractori străini în primul său an de mandat, o creștere de 14% față de anul precedent, și vom continua să facem tot ce putem pentru a-i elimina pe acești criminali josnici de pe străzile noastre”, a transmis purtătorul de cuvânt, potrivit sursei citate.

Sursa foto main – My London

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se tulbură apele și la vecinii bulgari. CEO-ul Euroins a părăsit compania în care lucra de mai bine de 20 de ani

Un bărbat fără picioare a fost lăsat fără indemnizația de handicap. Ce schimbare a dus la decizia revoltătoare

Vouchere pentru părinții copiilor cu dizabilități. În ce condiții se acordă 7.900 euro pentru fiecare copil

Decizie crucială cu privire la soarta tezaurului dacic furat din muzeul Drents din Olanda / UNESCO a lansat Muzeul Obiectelor Culturale Furate

MAE, avertizare de călătorie pentru Filipine, după CUTREMURUL devastator de 6,9 grade pe scara Richter