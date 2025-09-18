Prima pagină » Știri externe » Starmer salută, la întâlnirea cu Trump, parteneriatul special al Marii Britanii cu SUA /„Securitatea rămâne principalul element al relației noastre”

18 sept. 2025, 17:59, Știri externe
Starmer salută, la întâlnirea cu Trump, parteneriatul special al Marii Britanii cu SUA /„Securitatea rămâne principalul element al relației noastre”

Premierul Keir Starmer a salutat, joi, relația specială a Marii Britanii cu Statele Unite, anunțând un parteneriat tehnologic major, cu impact inclusiv în domeniul apărării.

”Domnule președinte, este o plăcere să vă primesc pentru a doua vizită de stat, un eveniment istoric. Este momentul celebrării legăturii unice dintre țările noastre. Astăzi, am mers chiar mai departe. Am înnoit relația specială pentru o nouă eră. Marea Britanie și Statele Unite sunt alături astăzi ca parteneri de prim rang în materie de apărare, comerț, prin acordul obținut în mai, iar acum, printr-un nou acord, pe care tocmai l-am semnat în această după-amiază. Confirmăm statutul nostru de parteneri principali în materie de știință și tehnologie, pregătiți să configurăm împreună acest secol, așa cum am făcut și în secolul anterior”, a declarat Keir Starmer, în conferința de presă organizată alături de Donald Trump.

”Acest parteneriat tehnologic are puterea de a schimba vieți, este șansa noastră de a asigura sisteme tehnologice precum inteligența artificială, echipamentele cuantice și altele, care amplifică potențialul uman”, a subliniat liderul britanic.

”Am înnoit relația specială pentru o nouă eră. Iar securitatea rămâne principalul element al relației noastre speciale. Avem cel mai avansat parteneriat în materie de apărare. Am discutat astăzi despre avansarea apărării, despre susținerea Ucrainei, despre intensificarea presiunilor asupra lui Vladimir Putin pentru a accepta un acord. Vom continua să colaborăm în favoarea securității și a păcii”, a insistat Keir Starmer.

Foto: Profimedia

Video: Sky News

