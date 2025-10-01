MAE, avertizare de călătorie pentru Filipine, după CUTREMURUL devastator de 6,9 grade pe scara Richter

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter a avut loc, în Filipine, la data de 30 septembrie 2025, ora 21:59. Seismul a afectat regiunea Visayas din centrul țării.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a transmis, miercuri, o avertizare de călătorie.

Aproximativ 60 de persoane au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9 ​​produs în Filipine, au transmis oficialii responsabili de gestionarea dezastrelor.

Richard Gordon, președintele Crucii Roșii Filipineze, a declarat într-un interviu telefonic că cel puțin 13 persoane, inclusiv trei membri ai Gărzii de Coastă Filipineze și un pompier, au murit în orașul San Remigio după ce un complex sportiv s-a prăbușit în timpul unui meci de baschet.

În acest context a fost emisă și o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din insulele Leyte, Cebu și Biliran cu recomandare de evacuare.

Cetățenii români sunt sfătuiți să evite călătoriile în zonele de risc și să urmărească cu atenție mesajele transmise de autorităţile locale.

MAE recomandă cetăţenilor români consultarea paginilor de Internet https://www.phivolcs.dost.gov.ph/index.php/earthquake/earthquake-information3, https://manila.mae.ro şi www.mae.ro.

În Republica Filipine sunt frecvente fenomenele naturale extreme

În același timp, MAE reamintește cetăţenilor români că în Republica Filipine sunt frecvente fenomenele naturale extreme – erupții vulcanice, cutremure, taifunuri, tsunami, inundații – care pot induce riscuri grave în eventualitatea unei călătorii.

Potrivit avertizării MAE, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Manila – +63288439014, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanență.

