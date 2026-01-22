Iancu Guda sare să-l ajute cu cifre prietenoase pe Ilie Bolojan: „Cifrele privind execuția bugetară arată din ce în ce mai bine”

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Iancu Guda, revine cu o analiză financiară care are un mesaj vehement pentru aceia care-l citesc: „Deschideţi ochii, nu vă lăsaţi manipulaţi”. Acesta publică o analiză a cifrelor rezultate în urma execuţiei bugetare pe anul 2025 şi diferenţa dintre deficitul prognozat şi cel realizat.

Guda păstrează nota optimistă şi scrie că „încasările sunt convins că vor creşte în continuare în 2026 datorită reformelor ANAF”.

„Cifrele privind execuția bugetară arată din ce în ce mai bine, avem deja informații publice pentru decembrie Deficitul fiscal în 2025 a fost cu 15 mld lei sub cel asumat față de UE, 7.7% din PIB vs 9.4% în 2024, în condițiile în care primul semestru a fost dezastruos (guv Ciolacu a lăsat un deficit în primul semestru cu 6 miliarde lei mai mare vs H1 2024). Sincer, doar cineva rău intenționat ori superficial (care nu are răbdare să înțeleagă) nu vede și nu recunoaște aceste cifre vizibile din satelit”, spune Gu

Iancu Guda enumeră mai multe aspecte fiscale care au condus către situaţia pe care acesta vrea s-o descrie pentru a contracara faptul că „se manipulează mult în presă”.

„Încasările sunt convins că vor creşte în continuare în 2026 datorită reformelor ANAF (sistemul de control pe bază de analize risc, nu unde au chef și interes inspectorii să verifice) și măsurilor de constrângere (ai datorii fiscale mari pe business și vrei eșalonare (credit fisval) trebuie fideiusiune (garanție cu avere personală acționar) Se manipulează mult în presă: “nu au făcut nimic, doar creșteri de taxe” / “doar privatul plătește, la sectorul public nimic” / “zero reforme”. Toate minciuni, doar că să decredibilizeze guvernul determinat să avanseze în zona cea mai dură”, mai spune Guda, pe facebook.

La finalul postării, consilierul premierului, care se luptă pe facebook cu detractorii lui Ilie Bolojan, mai are un ultim sfat pentru aceia care au simţit din plin realizările fiscale ale actualului guvern:

„CUM SĂ FACĂ AȘA CEVA!? Nu este voie .. zice sistemul mafiot … și uite așa se multiplică atacurile și manipularea. Deschideţi ochii, nu vă lăsaţi manipulaţi”, transmite Guda.

