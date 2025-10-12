Ilie Bolojan a descoperit sursa RĂULUI care a îngenuncheat România. ”Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”

Încă de la preluarea mandatului de premier, Ilie Bolojan a avertizat că țara se află într-o criză profundă. Aflat duminică la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, prim-ministrul a făcut mai multe comentarii pe tema cauzelor care au dus România într-o criză economico-socială generalizată.

Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, afirmând că nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, dacă nu este bine în ţară.

Angajamentul lui Bolojan – Va face ”ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”

Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, a asigurat Bolojan, va face ”ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”.

În discursul rostit duminică, în Piaţa Unirii din Oradea (oraș al cărui edil a fost o perioadă), la Statuia Regelui Ferdinand – unde s-au comemorat momentele de la 12 octombrie 1918 şi 1944 -, actualul prim-ministru a pus degetul pe punctele slabe, în viziunea sa, ale României.

”Astăzi, în afară de a-i respecta pe aceşti eroi şi pe oameni care au făcut istorie pentru ţara noastră este şi o zi de reflexie. Trebuie să ne gândim că, dacă totul ar fi fost bine de-a lungul istoriei trecute sau mai recente, probabil că am fi fost în altă parte. Eram, poate, mai bine. Dar, în afară de ce au hotărât alţii pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaştem că şi din interior ne-am făcut câteodată rău. Că uneori laşitatea ne-a făcut rău. Uneori deciziile greşite ne-au făcut rău. Hoţia ne-a facut rău. Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul, îngrijorat de lipsa de responsabilitate a românilor

Ilie Bolojan a continuat în aceeași notă, apreciind că cei aflaţi în funcţii trebuie să-şi facă datoria faţă de oamenii pe care-i reprezintă.

”Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijoreacă ceea ce depinde de noi şi uneori nu facem. Mă îngrijoreazã lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenţei, şi uneori lipsa de respect faţă de români. Şi când vom înţelege asta, că astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă vieţile, ni se cere doar să vă respectăm şi fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunităţile noastre şi pentru ţara noastră”, a mai declarat premierul.

Oficialula anunţat că va face tot ce consideră necesar pentru România, cât va deţine funcţia, indiferent cât de lung sau de scurt va fi intervalul respectiv:

”Dragii mei, cât voi sta în această funcţie – o zi, o lună – trebuie să ştiţi că voi face tot ceea ce este posibil pentru ţara noastră şi pentru oraşul nostru. Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general”.

”Nu vreau să îmi pierd calitatea de cetăţean”

La finalul mandatului, președintele PNL își dorește să se poată uita în ochii oamenilor, mulțumit că a făcut ce trebuie.

”Pentru mine este important ca atunci când nu voi mai fi pe funcţie, pentru că am ocupat toate funcţiile posibile (…) nu vreau să îmi pierd calitatea de cetăţean (…) şi când trec prin Oradea sau prin judeţul Bihor, ştiu că nu o să mă laude de toţi, dar măcar să mă pot uita în ochii oamenilor că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, a mai declarat premierul în finalul alocuțiunii sale din orașul unde a fost primar.

