Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan a descoperit sursa RĂULUI care a îngenuncheat România. ”Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”

Ilie Bolojan a descoperit sursa RĂULUI care a îngenuncheat România. ”Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”

12 oct. 2025, 19:31, Actualitate
Ilie Bolojan a descoperit sursa RĂULUI care a îngenuncheat România. ”Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”

Încă de la preluarea mandatului de premier, Ilie Bolojan a avertizat că țara se află într-o criză profundă. Aflat duminică la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, prim-ministrul a făcut mai multe comentarii pe tema cauzelor care au dus România într-o criză economico-socială generalizată. 

Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, afirmând că nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, dacă nu este bine în ţară.

Angajamentul lui Bolojan – Va face ”ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”

Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, a asigurat Bolojan, va face ”ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”.

În discursul rostit duminică, în Piaţa Unirii din Oradea (oraș al cărui edil a fost o perioadă), la Statuia Regelui Ferdinand – unde s-au comemorat momentele de la 12 octombrie 1918 şi 1944 -, actualul prim-ministru a pus degetul pe punctele slabe, în viziunea sa, ale României.

”Astăzi, în afară de a-i respecta pe aceşti eroi şi pe oameni care au făcut istorie pentru ţara noastră este şi o zi de reflexie. Trebuie să ne gândim că, dacă totul ar fi fost bine de-a lungul istoriei trecute sau mai recente, probabil că am fi fost în altă parte. Eram, poate, mai bine. Dar, în afară de ce au hotărât alţii pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaştem că şi din interior ne-am făcut câteodată rău. Că uneori laşitatea ne-a făcut rău. Uneori deciziile greşite ne-au făcut rău. Hoţia ne-a facut rău. Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul, îngrijorat de lipsa de responsabilitate a românilor

Ilie Bolojan a continuat în aceeași notă, apreciind că cei aflaţi în funcţii trebuie să-şi facă datoria faţă de oamenii pe care-i reprezintă.

”Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijoreacă ceea ce depinde de noi şi uneori nu facem. Mă îngrijoreazã lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenţei, şi uneori lipsa de respect faţă de români. Şi când vom înţelege asta, că astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă vieţile, ni se cere doar să vă respectăm şi fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunităţile noastre şi pentru ţara noastră”, a mai declarat premierul.

Oficialula anunţat că va face tot ce consideră necesar pentru România, cât va deţine funcţia, indiferent cât de lung sau de scurt va fi intervalul respectiv:

”Dragii mei, cât voi sta în această funcţie – o zi, o lună – trebuie să ştiţi că voi face tot ceea ce este posibil pentru ţara noastră şi pentru oraşul nostru. Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general”.

”Nu vreau să îmi pierd calitatea de cetăţean”

La finalul mandatului, președintele PNL își dorește să se poată uita în ochii oamenilor, mulțumit că a făcut ce trebuie.

”Pentru mine este important ca atunci când nu voi mai fi pe funcţie, pentru că am ocupat toate funcţiile posibile (…) nu vreau să îmi pierd calitatea de cetăţean (…) şi când trec prin Oradea sau prin judeţul Bihor, ştiu că nu o să mă laude de toţi, dar măcar să mă pot uita în ochii oamenilor că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, a mai declarat premierul în finalul alocuțiunii sale din orașul unde a fost primar.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Un primar PNL îl atacă direct pe Bolojan. Edilul îl acuză de dublă măsură și ipocrizie: Când erați la Bihor, era bine să va dea Guvernul cu nemiluita

Măsurile guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv. Dimpotrivă. Au îngenuncheat economia, au inhibat consumul și au oprit investițiile. Creșterea de TVA nu a crescut încasările

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, președinte cu „abilități politice” / Cum îl laudă Sorin Grindeanu pe șeful de la Cotroceni
20:45
Nicușor Dan, președinte cu „abilități politice” / Cum îl laudă Sorin Grindeanu pe șeful de la Cotroceni
EXTERNE Goarna lui Putin amenință Chișinăul. Peskov consideră că alegerea europeană a Moldovei, o face dușmanul Rusiei
20:33
Goarna lui Putin amenință Chișinăul. Peskov consideră că alegerea europeană a Moldovei, o face dușmanul Rusiei
POLITICĂ Bolojan e VINOVAT pentru „interdicțiile” pe care le-au primit primarii prin OUG 52 / Grindeanu: M-a asigurat că știe ce s-a greșit
20:28
Bolojan e VINOVAT pentru „interdicțiile” pe care le-au primit primarii prin OUG 52 / Grindeanu: M-a asigurat că știe ce s-a greșit
ULTIMA ORĂ Autoritatea Vamală Româ­nă, AVERTISMENT privind importurile de legume și fructe din țările asiatice / Capcana neștiută din spatele produselor
20:23
Autoritatea Vamală Româ­nă, AVERTISMENT privind importurile de legume și fructe din țările asiatice / Capcana neștiută din spatele produselor
POLITICĂ Sorin Grindeanu pune piciorul în prag. AVERTISMENT pentru Bolojan: Să nu te aștepți să ai un drum lin, fără turbulențe
20:16
Sorin Grindeanu pune piciorul în prag. AVERTISMENT pentru Bolojan: Să nu te aștepți să ai un drum lin, fără turbulențe
ACTUALITATE MESAJUL președintelui Nicușor Dan, după moartea artistului Dorel Zaica: Un mare cercetător al creativității copiilor
20:03
MESAJUL președintelui Nicușor Dan, după moartea artistului Dorel Zaica: Un mare cercetător al creativității copiilor
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan, mesaj de adio: Un om bun și profesor iubit
Evz.ro
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani
EXTERNE Marea Britanie, zguduită de un SCANDAL răsunător. Cine e omul care i-a donat 1 milion de lire sterline lui Boris Johnson și legătura lor cu Ucraina
20:53
Marea Britanie, zguduită de un SCANDAL răsunător. Cine e omul care i-a donat 1 milion de lire sterline lui Boris Johnson și legătura lor cu Ucraina
FOTO-VIDEO După Nepal, Generația Z dărâmă regimul politic din Madagascar! Armata anunță că se alătură protestatarilor
20:27
După Nepal, Generația Z dărâmă regimul politic din Madagascar! Armata anunță că se alătură protestatarilor
FOTO-VIDEO Bolojan are curaj să facă băi de mulțime doar acasă, la Oradea și doar de dincolo de gard. În rest, e fluierat și huiduit peste tot unde merge
19:57
Bolojan are curaj să facă băi de mulțime doar acasă, la Oradea și doar de dincolo de gard. În rest, e fluierat și huiduit peste tot unde merge
VIDEO J. D. Vance: Ostaticii israelieni ar putea fi ELIBERAȚI de Hamas „din clipă în clipă”
19:52
J. D. Vance: Ostaticii israelieni ar putea fi ELIBERAȚI de Hamas „din clipă în clipă”