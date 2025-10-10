Prima pagină » Actualitate » Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor

Bianca Dogaru
10 oct. 2025, 11:47, Actualitate
Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor

Marile reforme ale premierului Bolojan par să se întoarcă împotriva administrației din Oradea. După tăieri masive și experimente administrative, ultima mișcare comandată de prim-ministru și executată cu smerenie de primarul Florin Birta, începe deja să provoace pierderi și nemulțumiri.

Profimedia

La mijlocul lunii august, Primăria Oradea a concediat paznicii din cele nouă parcări supraetajate, măsură gândită de șeful Guvernului pentru a economisi importanta sumă de 25.000 de lei lunar.

Oradea plătește prețul „eficienței” pe hârtie

Numai că „eficiența” reformei s-a dovedit rapid păguboasă. În lipsa paznicilor, persoanele fără adăpost au intrat de mai multe ori în parcările orașului, provocând daune semnificative. Au distrus toaletele, au furat echipamente sanitare și chiar au pornit sistemele de stingere a incendiilor pentru a se spăla.

Teoretic, parcările sunt monitorizate video dintr-un dispecerat, dar reacția este lentă. Cei care vandalizează zonele scapă înainte să poată fi opriți de cineva.

Profimedia

Reparațiile, mai scumpe decât paznicii

Primăria consideră că reparațiile sunt estimate la 300.000 de lei și ar reprezenta o soluție mai ieftină decât plata paznicilor. În realitate însă, nota de plată a neglijenței ar putea fi mult mai mare, mai ales dacă apar și incidente cu violență în rândul orădenilor care își lasă mașinile în aceste spații.

Surse foto: Profimedia

