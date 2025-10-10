Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a absentat, vineri, de la Congresul UDMR, unde nu a fost invitat. De menționat că șeful CJ Cluj a făcut anterior mai multe acuzații la adresa conducerii PNL. Mai mult, acesta l-a criticat în repetate rânduri pe Ilie Bolojan.

Deși congresul UDMR s-a desfășurat la Cluj, președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, nu s-a aflat printre invitați. În schimb, la eveniment au fost prezenți președintele PNL, premierul Ilie Bolojan și primarul municipiului Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc.

Alin Tișe a declarat pentru Gândul că nu a fost invitat la eveniment.

„Nu am fost invitat. Într-adevăr, s-a întâmplat într-o comună din județ, dar eu nu am fost invitat”, a spus șeful CJ Cluj.

Întrebat care ar putea fi motivul pentru care nu a primit invitația la congres, președintele CJ Cluj a precizat că nu îl cunoaște.

De ce nu a fost invitat șeful CJ Cluj

Biroul de presă al UDMR a declarat că din partea administrației publice locale din Cluj, la congresul UDMR, a fost invitat primarul municipiului Cluj, Emil Boc, iar la nivel național s-a mers „pe mâna” lui Ilie Bolojan.

„Din partea administrației publice locale din Cluj, la congresul UDMR, a fost invitat domnul primar al municipiului Cluj, Emil Boc, iar din partea PNL a fost invitat președintele organizație, domnul Bolojan”, a detaliat biroul de presă al UDMR, pentru Gândul.

Reamintim că Alin Tișe a candidat, în iulie, în cadrul Congresului extraordinar al PNL, la o funcție de vicepreședinte, însă nu a fost ales.

Foto: Facebook / Alin Tișe

