Ilie Bolojan apără reforma ANRE, ASF și ANCOM: „Nu este un MOFT și nici o opțiune”

Premierul Ilie Bolojan a susținut în Parlament un discurs în apărarea proiectului de lege privind eficientizarea activității autorităților administrative autonome, ca răspuns la moțiunea de cenzură inițiată de Opoziție.

„Vă rog să respingeți moțiunea de cenzură înaintată de un număr de parlamentari ai opoziției împotriva proiectului care propune eficientizarea activității ANRE, ASF și ANCOM. Vorbim despre trei instituții care influențează direct viața fiecărui român. ,” a transmis Bolojan.

Bolojan a subliniat că reforma nu este un moft, ci o necesitate pentru stabilitatea financiară, siguranța energetică și buna funcționare a comunicațiilor în România.

„ASF decide cât de sigure sunt economiile și pensiile. ANRE stabilește cât plătim la facturile de energie. ANCOM reglementează cum funcționează comunicațiile. De modul în care funcționează aceste instituții depind stabilitatea financiară a oamenilor, siguranța energetică a țării și funcționarea sigură a comunicațiilor.”

Referindu-se la criticile Opoziției privind salariile din aceste instituții, Bolojan a spus:

„Reducem salariile pentru tot personalul cu 30%, inclusiv la nivel de conducere. Plafonăm la maximum de două ori indemnizația unui ministru bonusurile care înainte erau nelimitate, la latitudinea conducerii.Aceste măsuri reduc veniturile disproporționate și le apropie de un nivel corect, care trebuie să fie justificat de performanță.”

Premierul a explicat că reforma nu afectează zonele de supraveghere și control, ci doar birocrația și posturile administrative umflate artificial:

„Așadar, reducem cu 30% posturile suport și cu 10% pe cele de specialitate. Reforma noastră nu atinge zona de supraveghere, ci birocrația și structurile umflate artificial. Măsurile pe care le propunem întăresc aceste instituții, le fac mai eficiente și mai credibile în fața cetățenilor.”

În ceea ce privește acuzațiile Opoziției, Bolojan a respins afirmațiile privind ANCOM sau exportul de energie:

„ANCOM este o autoritate tehnică, de implementare. Atacurile explicite la adresa exportului de energie către Republica Moldova sunt și ele un act de iresponsabilitate, prin care se propagă narative fără vreo legătură cu realitatea. România vinde energie către Republica Moldova la preț similar cu restul exporturilor de energie. Remarc că un partid care se declară unionist face din efortul de a ajuta Republica Moldova un motiv de răsturnare a guvernului.”

