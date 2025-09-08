Ilie Bolojan, întâlnire la Guvern cu investitorii internaționali. Discuțiile vizează stabilitatea ECONOMICĂ a României

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de investitori internaționali coordonată de J.P. Morgan, aflați într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est.

Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile implementate de Guvern pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice. Reprezentanții delegației au subliniat că România continuă să fie o țară atractivă pentru piețele financiare, evidențiind atât oportunitățile de creștere, cât mai ales importanța politicilor clare de responsabilitate fiscală.

Un alt punct abordat a fost stabilitatea politică internă, considerată esențială pentru continuitatea reformelor și menținerea predictibilității în mediul economic. Guvernul a prezentat, în acest context, pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, explicând modul în care acestea răspund cerințelor de responsabilitate fiscală și contribuie la păstrarea încrederii investitorilor și partenerilor internaționali.

