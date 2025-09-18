Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, întrebat despre ieșirea PSD din Coaliție: „Fiecare ia decizia pe care o consideră de CUVIINȚĂ”

Bianca Dogaru
18 sept. 2025, 20:51, Actualitate
Ilie Bolojan, întrebat despre ieșirea PSD din Coaliție: „Fiecare ia decizia pe care o consideră de CUVIINȚĂ”

În cadrul unui interviu la Euronews, premierul Ilie Bolojan a evitat să spună clar dacă vede posibilă ieșirea PSD din Coaliție sau o eventuală alianță cu AUR, dar a subliniat că, indiferent de formula politică, măsurile de austeritate rămân inevitabile.

„În această perioadă, cred că suntem conștienți de două aspecte. În primul rând, că stabilitatea politică este un element important (…) În al doilea rând, indiferent cine va fi în guvernare, indiferent ce coaliție s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante. În astfel de situații nu poți lucra decât să îți scazi cheltuielile, să nu-ți risipești banii și să-ți încasezi veniturile”, a declarat premierul.

Bolojan a declarat că România este într-o „situație foarte dificilă”, fiind semnate multe contracte de lucrări pentru care nu există finanțare.

„Noi avem o situație foarte dificilă pentru că am semnat foarte multe contracte de lucrări pentru care nu avem banii să le putem continua în condiții normale. Și atunci, trebuie să ne accesăm banii europeni? Asta trebuie să o facem, pentru că avem câteva miliarde de euro pe care îi primim gratuit și ar fi o mare eroare să nu îi încasăm.”

Premierul a insistat că stabilitatea politică rămâne esențială:

„Partidele și oamenii pot să ia fiecare o decizie pe care o consideră de cuviință, dar cred că suntem conștienți că stabilitatea este un element important”.

Sursa foto: Profimedia

