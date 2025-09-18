Ilie Bolojan, pe picior de PLECARE? „Trebuie să fac tot ce ține de mine pentru a-i respecta pe români. Nu este comod să lucrezi cu patru partide”

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la Euronews că nu s-a gândit să își dea demisia, deși recunoaște că situația de la Palatul Victoria nu este una „comodă”. El a explicat că mandatul său se bazează pe un program de „corecții”, necesar în contextul economic dificil în care se află România.

„Este un program de guvernare care a fost pregătit pentru situația în care este România. Era un program de corecții, principal, pentru că știam că suntem cu spatele la zid. Trebuie să fac tot ce ține de mine pentru a-i respecta pe români, pentru a folosi aceste zile cât sunt aici, o lună, un an, pentru a nu lua un salariu degeaba de la Guvernul României. E o mare onoare să fii în serviciul comunității”, a afirmat premierul.

Bolojan a spus că întreaga sa carieră publică s-a bazat pe ideea de a putea rămâne în comunitate cu fruntea sus după încheierea mandatului:

„Am fost 20 de ani la Primăria Oradea, la Consiliul Județean Bihor, la Prefectură și am încercat să fac tot ce este posibil, gândindu-mă cum mă duc pe stradă când nu mai sunt în funcție. E foarte important asta pentru mine: să te poți duce pe stradă, în comunitatea ta, când nu mai ești în funcție, nu doar când ești în mașină sau când ești însoțit. Și asta încerc să fac și acum.”

Șeful Guvernului a recunoscut, totuși, că situația actuală nu este una ușoară:

„Nu este o situație comodă, pentru că altfel ar fi fost o înghesuială la funcția de premier. Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare. Să ne înțelegem foarte bine: niciun partid nu are un entuziasm să facă acest lucru, pe bună dreptate, pentru că e normal să fie așa. Dar nu putem să trecem peste aceste greutăți decât făcând acest efort, și asta încerc să fac și eu la Palatul Victoria.”

Sursa foto: Profimedia

