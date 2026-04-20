Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan anunță consultări după decizia de astăzi a social-democraților: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”

Nicușor Dan anunță consultări după decizia de astăzi a social-democraților: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”

Olga Borșcevschi

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că va convoca mai multe consultări cu partidele politice dacă PSD va decide să-și retragă miniștrii din Guvern. Șeful statului a mai precizat că nu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să demisioneze. Declarațiile au fost făcute luni, la prânz.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă vrea să renunțe la premierul Ilie Bolojan.

„Să nu anticipăm, se vor întâmpla niște lucruri în seara asta, probabil vom intra în turbulențe”, a răspuns Nicușor Dan.

El a dezvăluit că vor fi consultări cu liderii partidelor politice.

Ce spune despre poziția lui Ilie Bolojan

„Vom avea o rundă, două, trei, câte trebuie (…) Există așteptări într-o parte și alta a societății, o tensiune socială”, a declarat Nicușor Dan adăugând că „nu am spus asta niciodată”, referindu-se la o posibilă demisie a șefului Guvernului.

„Îndemnul meu este la calm, luciditate până găsim o soluție, acesta este un scenariu (un alt premier n.r.), pentru moment există premier”, a precizat șeful statului.

PSD va decide luni seara dacă retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online. Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona.

Citește și

SCANDALOS Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
14:40
Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
14:30
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
FLASH NEWS Criza politică de la București a ajuns știre la Bloomberg: România se pregătește de noi turbulențe politice
13:27
Criza politică de la București a ajuns știre la Bloomberg: România se pregătește de noi turbulențe politice
FLASH NEWS Ursula von der Leyen deja îl presează pe Peter Magyar, deși n-a ajuns încă premierul Ungariei:„Să treacă rapid la reforme, dacă vrea fonduri europene”
12:59
Ursula von der Leyen deja îl presează pe Peter Magyar, deși n-a ajuns încă premierul Ungariei:„Să treacă rapid la reforme, dacă vrea fonduri europene”
VIDEO Nicușor Dan, detalii despre discuțiile de la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan
12:53
Nicușor Dan, detalii despre discuțiile de la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj înainte de consultarea PSD: „Astăzi am făcut o chestiune pur tehnică. Mai multe amănunte diseară”
11:13
Sorin Grindeanu, mesaj înainte de consultarea PSD: „Astăzi am făcut o chestiune pur tehnică. Mai multe amănunte diseară”
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Cancan.ro
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce trebuie să-ți cureți salteaua și cum trebuie să o faci
ECONOMIE Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
14:49
Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
FLASH NEWS Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
14:45
Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
LEGE Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
14:30
Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
14:29
EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
JUSTIȚIE AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
13:54
AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
ACTUALITATE Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut
13:41
Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut

