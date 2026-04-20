Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că va convoca mai multe consultări cu partidele politice dacă PSD va decide să-și retragă miniștrii din Guvern. Șeful statului a mai precizat că nu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să demisioneze. Declarațiile au fost făcute luni, la prânz.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă vrea să renunțe la premierul Ilie Bolojan.

„Să nu anticipăm, se vor întâmpla niște lucruri în seara asta, probabil vom intra în turbulențe”, a răspuns Nicușor Dan.

El a dezvăluit că vor fi consultări cu liderii partidelor politice.

Ce spune despre poziția lui Ilie Bolojan

„Vom avea o rundă, două, trei, câte trebuie (…) Există așteptări într-o parte și alta a societății, o tensiune socială”, a declarat Nicușor Dan adăugând că „nu am spus asta niciodată”, referindu-se la o posibilă demisie a șefului Guvernului.

„Îndemnul meu este la calm, luciditate până găsim o soluție, acesta este un scenariu (un alt premier n.r.), pentru moment există premier”, a precizat șeful statului.

PSD va decide luni seara dacă retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online. Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona.

AUTORUL RECOMANDĂ: