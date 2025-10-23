Ilie Bolojan răspunde atacurilor lui Sorin Grindeanu: „Sunt lucruri INACCEPTABILE”

Ca răspuns la declarațiile pe care liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a făcut la adresa lui Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților, premierul spune că este deschis la dialog și compromisuri, dar nu va negocia niciodată „lucrurile de bun simț”.

După ce Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că este inflexibil, premierul a spus că discuțiile cu partenerii de Coaliție nu pot schimba realitatea că pensiile speciale trebuie reformate.

„Pot negocia, dar niciodată nu voi fi de acord să negociez lucrurile care sunt elementare și de bun simț. Au fost discuții, dar nu poți să ții cont de opinia că pensia trebuie să fie cât salariul. Adică sunt lucruri inacceptabile,” a spus Bolojan.

Acesta a transmis un mesaj ferm la adresa liderului PSD și a spus că disputele și declarațiile publice făcute de ceilalți membri din Coaliție afectează încrederea investitorilor și a cetățenilor.

„Orice partid are posibilitatea să depună o moțiune de cenzură, nu este o problemă. Dar să vă spun ce efecte au aceste lucruri care se întâmplă uneori în Coaliție. Vă rog să vă gândiți că atunci când un creditor se uită la o țară, se uită la stabilitatea guvernării. Stabilitatea o percep prin declarațiie celor de la guvernare, care au funcții importante în statul respectiv. Oamenii așteaptă de la noi niște comportamente așezate. Dacă noi nu ne respectăm între noi, e greu de presupus că am putea recâștiga încrederea populației.”

Bolojan a spus că, din punct de vedere personal, nu poate accepta o atitudine duplicitară.

„Eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră și mâine, într-o întâlnire, să vă fac praf și pulbere și seara din nou să ne întâlnim ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”

