S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului

Unul dintre cele mai mari nume din istoria tenisului italian a murit luni, 1 decembrie, la vârsta de 92 de ani. Nicola Pietrangeli s-a născut la Tunis, pe 11 septembrie 1933, și este singurul jucător de tenis din Italia primit în World Tennis Hall of Fame.

Având tată italian și mamă rusoaică, Nicola a ajuns la Roma printr-o conjunctură, familia sa fiind expulzată din Tunisia.

Ce record deține Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli este azi deținătorul recordului mondial all-time de meciuri jucate în Cupa Davis – are 164 de meciuri, dintre care a câștigat la simplu, iar la dublu, 42. Între 1957 și 1964, era o prezență constantă în Top 10 jucători de tenis din lume, într-un moment în care clasamentele erau întocmite de jurnaliști.

De-a lungul carierei, s-a impus de două ori la Roland Garros, în 1959 și 1960, într-o perioadă în care era numărul 3 mondial. De altfel, Pietrangeli este primul italian care a cucerit un turneu de Grand Slam, iar în total are 48 de turnee câștigate.

În 1976, el a fost căpitanul Italiei la prima victorie în Cupa Davis.

Anul acesta, Nicola Pietrangeli a trecut printr-o grea lovitură – fiul său Giorgio, fost campion la surf, a decedat în luna iulie, la vârsta de 59 de ani, după o lungă suferință.

Internat la Policlinica Gemelli, unde făcea analize, Pietrangeli a primit cu durere vestea morții băiatului său, iar durerea i-a afectat și mai mult sănătatea și-așa șubrezită.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

A murit Lorenzo „Tincer” Buffon, portarul legendă a lui AC Milan

A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea