Ilinca Goia, despre lumea actoriei. ”Există actori pursânge, dar și mulți nechemați, iar mie, ca structură, îmi repugnă spiritul de turmă”

Ilinca Goia este o actriță de succes. A absolvit Academia de Teatru și Film I.L. Caragiale din București în 1992. A primit o bursă de studii la Academia Americană de Music-Hall și Artă Dramatică (AMDA) din New York, unde a absolvit în 1996.

Binecunoscuta actriță are o bogată activitate în teatru, cinematografie și televiziune. Ilinca Goia a mărturisit că a fost atrasă de acest domeniu încă din copilărie.

Într-un interviu pentru publicația Formula AS, Ilinca Goia a fost întrebată cum se simte în lumea actorilor. Printre altele, actrița a mărturisit că a fugit de intrigi de culise, chiar dacă a avut de pierdut din punct de vedere profesional.

Ilinca Goia, despre lumea actoriei. ”Eu niciodată nu m-am suit pe capetele altora, deși se poartă, nici n-am legat prieteșuguri de circumstanță”

”Lumea actoriei din țara noastră este foarte polarizată: există actori pursânge, dar și mulți nechemați, iar mie, ca structură, îmi repugnă spiritul de turmă, aşa cum îmi repugnă şi găștile. Fiindcă ele sunt pur conjuncturale, pe interese și pe monopoluri. Actorul adevărat suferă imens din alte pricini: cel mai mult din lipsa rolurilor și a valorificării, a capacitării fiecărei vârste. Eu niciodată nu m-am suit pe capetele altora, deși se poartă, nici n-am legat prieteșuguri de circumstanță și nici n-am pupat popouri.

Niciodată nu s-a lipit de mine mentalitatea asta scârboasă a înregimentărilor oportuniste şi a falsităţii. Oricât am avut de pierdut profesional, n-am putut să practic intrigi sau mașinațiuni de culise, interesul din categoria „pupă-l în bot și papă-i tot” sau prudenţele de genul „capul plecat sabia nu-l taie”. Şi nici n-o să mă mai schimb acum, să mă dezic de mine însămi, când mai am opt ani pân-la pensie! (râde).Pensie pe care-mi doresc să mi-o trăiesc simplu, decent, curat și cu demnitate, cum mi-am trăit și cariera”, a spus Ilinca Goia pentru sursa mai sus citată.

Artista s-a declarat dezamăgită de lipsa de respect cu care se confruntă breasla actorilor:

”Sunt speriată, amărâtă şi dezamăgită de lipsa de respect cu care ne confruntăm, noi, ca breaslă, dar şi noi, ca generaţie de „decreței”! Şi aşa, dezamăgită, sunt de ani și ani de zile: au fost decade întregi, când salariile în teatru erau josnice. Câțiva ani lucrurile au stat ceva mai normal, însă numai pentru actorii deja angajați într-un teatru.

Apoi primul care ne-a dat direct la temelie a fost numitul Boc, acum cincisprezece ani, care ne-a tăiat salariile cu 35%. După care, în urmă cu doi ani, Ciolacu s-a „ocupat” de vouchere, iar acum Bolojan a „perfectat” sporurile, adică le-a retezat, căci fix în salariile celor din cultură și educație stătea reparația bugetului țării! Cei mai tineri se lovesc de o penurie de perspectivă și de lipsuri crâncene, când, pe de altă parte, pensiile artiștilor au rămas îngrozitor de mici”.