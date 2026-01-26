Prima pagină » Actualitate » Imagine rară cu Monica Anghel și soțul ei. ”Nu ne spunem în fiecare minut cât de mult ne iubim”

Imagine rară cu Monica Anghel și soțul ei. "Nu ne spunem în fiecare minut cât de mult ne iubim"

26 ian. 2026, 11:30, Actualitate
Imagine rară cu Monica Anghel și soțul ei. "Nu ne spunem în fiecare minut cât de mult ne iubim"
Imagine rară cu Monica Anghel și soțul ei

Cântăreața Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a postat în mediul online o fotografie în care apare alături de partenerul său de viață. 

Monica Anghel este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din industria muzicală din România. Vedeta are o carieră de invidiat.

În plan personal, Monica Anghel este căsătorită în prezent cu Marian Caraivan, împreună cu care are un băiețel, Aviv. Vedeta a mai fost măritată cu medicul Andrei Carandino.

De curând, Monica Anghel a postat, pe contul său de pe o rețea do socializare, o fotografie în care apare înttr-o ipostază tandră alături de soțul său. Este una dintre rarele ocazii în care vedeta publică imagini cu partenerul său de viață, dat fiind că este foarte discretă când vine vorba de viața sa personală.

Imagine rară cu Monica Anghel și soțul ei.  ”Știm că ne putem baza unul pe celălalt în orice moment al vieții, oricât de greu este acel moment”

Fotografia în care Monica Anghel apare într-o ipostază tandră alături de partenerul său de viață este însoțită de o frumoasă declarație de dragoste pe care artista i-a făcut-o lui Marian Caraivan.

”Buna dimineata. Aici suntem noi doi, eu si soțul meu. Nu ne spunem in fiecare minut cat de mult ne iubim dar stim ca ne putem baza unul pe celalalt in orice moment al vieții, oricât de greu este acel moment. Cred ca asta înseamnă dragoste, respect, iubire, pretuire. Multumesc iubitul meu soț. Ești minunat . ❤️ Și da, TE IUBESC ”, a notat Monica Anghel în dreptul imaginii respective.

