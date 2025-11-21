Imagini cu femeia care a atacat-o pe senatoarea POT, în plină acțiune. A fost plasată sub control judiciar: „Este amanta soțului meu”

Au ieșit la iveală imagini cu bătaia dintre Oana Ungureanu, soția înșelată, și senatoarea POT, Valentina Aldea. În imagini se poate vedea altercația care a avut loc între cele două femei, într-o parcare. Între timp, Oana Ungureanu, care a atacat–o cu o rangă pe senatoare, a fost plasată sub control judiciar. Totuși, ea acuză o relație între soțul ei și senatoarea POT: „Este amanta soțului meu”, spune aceasta.

Oana Ungureanu, femeia care s-a încăierat într-o parcare cu senatoarea POT Valentina Aldea, a vorbit pentru CANCAN.RO chiar în fața Secției 22.

Femeia a lansat acuzații, susținând că senatoarea ar avea o relație de ani buni cu soțul ei, un afacerist care, spune ea, ar fi plecat de acasă și ar fi propulsat-o pe Valentina Aldea în funcția de senatoare.

”S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT, acea senatoare videochatistă despre care ați mai scris în trecut și care a negat absolut totul. Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă între mine și ea. Cu soțul a fost problema mai accentuată… și în această seară a avut loc o altercație. Sunt soția soțului meu de 17 ani, căsătoriți legal, și împreună suntem de 27 ani. Băiatul nostru are 17 ani, este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare, făcută senatoare de soțul meu, presupun. Nu am dovezi încă, dar voi avea, pentru că urmează un proces prin care vom afla toți cum a ajuns senatoare Vali Mariana Aldea. Și azi am fost la unul dintre apartamentele în care locuiește soțul meu, care a plecat de acasă pentru ea. Și, bineînțeles, că și ea era acolo și s-a ajuns la agresiuni fizice, verbale și, mă rog, mai multe. Problema e că îmi montează brățară. Mi-am luat ordin de restricție, că așa e în România, amanta ia ordin de restricție împotriva soției, că soția e foarte rea, că nu e de acord cu amanta. Sunt zgâriată, bătută, mă voi duce la INML mâine.”, a declarat femeia, pentru Cancan.ro.

Oana Ungureanu nu numai că a lovit-o cu o rangă pe senatoare, ci i-a și distrus mașina într-un acces de furie. La scurt timp, ea și-a sunat soțul, care a coborât însoțit de senatoare, iar lucrurile au degenerat rapid. Oana Ungureanu a început să o lovească, iar Valentina nu a mai stat cu mâinile în sân. A urmat apoi o bătaie în toată regula, cu pumni, picioare, tras de păr.

Plasată sub control judiciar

Oana Ungureanu, femeia care a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea într-o parcare, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea a dat declarațiile de mai sus, chiar înainte de a fi reținută de către polițiști.

Valentina Aldea, senatoare POT, a reac ționat după ce a fost agresată

Senatoarea Valentina Aldea susțne că a fost atacată și lovită în plină stradă „fără niciun motiv”, subliniind că violența nu trebuie normalizată și respingând ferm ‘neadevărurile‘ despre presupusa implicare în familia agresoarei.

”Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată„, spune senatoarea. „Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate, în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”, a declarat Valentina Aldea pentru Mediafax.

După acest incident, senatoarea POT a depus plângere la poliție și avertizează că violența ‘nu este subiect de bășcălie‘, subliniind că „ieri am fost eu, mâine poate fi oricare dintre noi„, și face apel la oprirea oricărei forme de abuz în România.

