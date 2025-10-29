Șofer surprins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică. Măsurile aplicate de poliție

Un conducător auto din Franța, în vârstă de 22 de ani, a fost surprins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică. Situația a creat uimire chiar și printre agenții de la Poliție. S-au aplicat sancțiuni potrivit legii.

Șoferul în vârstă de 22 de ani, din Franța, a rulat în zona Cher cu o viteză mai mare față de cea permisă de lege pentru artera respectivă. Conducătorul auto, aflat la volanul unei mașini marca Dacia Sandero, a condus cu 189 km/h, o viteză mai mare decât cea maximă din fabrică pentru acest vehicul. Polițiștii s-au arătat surprinși de „pățania” șoferului.

Viteza maximă din fabrică atinge 183 km/h. Tot săptămâna trecută, când șoferul vitezoman a călcat pedala de accelerație peste măsură, alți doi conducători auto s-au ales cu sancțiuni dure după ce au încălcat legea, scrie ProSport.

Nici cel mai nou model de Dacia Sandero nu are o viteză din fabrică declarată la nivelul celei atinse de șofer. Anul trecut, a fost desemnată drept una dintre cele mai populare mașini din Europa. Doar în primul semestru al anului 2024 au fost vândute peste 140.000 de exemplare.

„Dispozitivele utilizate de poliție nu mint, iar dacă această viteză a fost înregistrată, atunci șoferul circula în mod clar cu aproape 190 km/h”, scriu cei de la auto.everyeye.it.

Amenzi dure pentru șoferii vitezomani

Recordul de viteză este deținut de un tânăr de 22 de ani, tot în Franța, care rula cu 242 km/h un Mercedes Clasa C pe autostradă. Mai mult decât atât, șoferul nu avea nici permis de conducere, căci era suspendat, iar polițiștii au aplicat măsuri dure împotriva sa. Un alt șofer a rulat cu 194 km/h cu un BMW Seria 5, pe autostradă. Permisele de conducere le-au fost reținute, autoturismele au fost confiscate, iar șoferii au primit amenzi dure.

Sursă foto: colaj Shutterstock (caracter ilustrativ)