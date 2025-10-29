Prima pagină » Actualitate » Șofer surprins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică. Măsurile aplicate de poliție

Șofer surprins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică. Măsurile aplicate de poliție

29 oct. 2025, 08:39, Actualitate
Șofer surprins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică. Măsurile aplicate de poliție
Un șofer a fost prins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică

Un conducător auto din Franța, în vârstă de 22 de ani, a fost surprins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică. Situația a creat uimire chiar și printre agenții de la Poliție. S-au aplicat sancțiuni potrivit legii.

Șoferul în vârstă de 22 de ani, din Franța, a rulat în zona Cher cu o viteză mai mare față de cea permisă de lege pentru artera respectivă. Conducătorul auto, aflat la volanul unei mașini marca Dacia Sandero, a condus cu 189 km/h, o viteză mai mare decât cea maximă din fabrică pentru acest vehicul. Polițiștii s-au arătat surprinși de „pățania” șoferului.

Viteza maximă din fabrică atinge 183 km/h. Tot săptămâna trecută, când șoferul vitezoman a călcat pedala de accelerație peste măsură, alți doi conducători auto s-au ales cu sancțiuni dure după ce au încălcat legea, scrie ProSport.

Nici cel mai nou model de Dacia Sandero nu are o viteză din fabrică declarată la nivelul celei atinse de șofer. Anul trecut, a fost desemnată drept una dintre cele mai populare mașini din Europa. Doar în primul semestru al anului 2024 au fost vândute peste 140.000 de exemplare.

„Dispozitivele utilizate de poliție nu mint, iar dacă această viteză a fost înregistrată, atunci șoferul circula în mod clar cu aproape 190 km/h”, scriu cei de la auto.everyeye.it.

Amenzi dure pentru șoferii vitezomani

Recordul de viteză este deținut de un tânăr de 22 de ani, tot în Franța, care rula cu 242 km/h un Mercedes Clasa C pe autostradă. Mai mult decât atât, șoferul nu avea nici permis de conducere, căci era suspendat, iar polițiștii au aplicat măsuri dure împotriva sa. Un alt șofer a rulat cu 194 km/h cu un BMW Seria 5, pe autostradă.  Permisele de conducere le-au fost reținute, autoturismele au fost confiscate, iar șoferii au primit amenzi dure.

Autorul recomandă:

SCHIMBĂRI în Codul Rutier din România. Care sunt noile abateri pentru care riști să fii sancționat și ce amenzi poți să primești

Ce amendă a primit un șofer care a rulat cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Cum l-au sancționat polițiștii

Ce spun livratorii străini despre traficul din România. „A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”

Prototipul unui model Lamborghini ultra-rar în valoare de 3 milioane de dolari ce ar fi trebuit dus la fier vechi, găsit într-un garaj din România

MAI introduce proiectul „Siguranță în trafic”. Ce prevede acesta

Sursă foto: colaj Shutterstock (caracter ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”
10:30
Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
10:27
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
NEWS ALERT Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
10:12
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
10:08
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
TURISM Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari
09:58
Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari
Mediafax
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce substanță a fost detectată în gazul din jurul obiectului interstelar 3I/ATLAS?
GUVERN Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
10:25
Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
EXTERNE Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
10:13
Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
ANALIZA de 10 Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
10:00
Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
POLITICĂ Victor Ponta intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ce a scris doamna?”
09:54
Victor Ponta intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ce a scris doamna?”
ACTUALITATE Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”
09:46
Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”
ECONOMIE Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”
09:38
Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”