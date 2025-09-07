Imagini spectaculoase cu „Luna Sângerie”, în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025. Cum se vede din România

În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025 are loc fenomenul ceresc „Luna Sângerie”. Luna este vizibilă și din România, iar fenomenul poate fi urmărit atât cu ochiul liber, cât și cu telescopul. Gândul.ro vă arată spectacolul cromatic al corpului ceresc, în această seară.

Persoanele care au dorit să aibă o experiență diferită, în această seară, au mers la Observatorul Astronomic din București. Între orele 20:00 și 24:00, vizitatorii au putut privi prin telescop corpul ceresc. În noaptea aceasta, luna a căpătat nuanțe roșiatice, fiind un moment astronomic nu foarte întâlnit.

„Luna Sângerie”, un fenomen astronomic așteptat de mulți pasionați

Luna se va afla în „Constelația Aquarius” (n.r. „Constelația Vărsătorului”), iar pe tot parcursul nopții de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie 2025, planeta Saturn va fi poziționată în stânga Lunii.

Corpul ceresc se află în faza sa plină, iar Pământul, Luna și Soarele sunt aliniate perfect, în noaptea aceasta. De aceea, satelitul natural al Terrei are o nuanță diferită și creează un spectacol cromatic de neratat. Evenimentul astronomic este privit cel mai bine din China, India, Africa de Est și vestul Australiei. „Luna Sângerie” este privită parțial din Europa și în celelalte zone ale Africii

„Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, reiese din informațiile publicate pe astro-urseanu.ro.

Imagini live sunt transmise și pe site-ul oficial al Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Abia peste trei ani va avea loc o eclipsă totală de Lună care să fie vizibilă din România. Aceasta va fi în seara zilei de 31 decembrie a anului 2028, iar ora de vârf va fi 18:52.

Sursă foto: Gândul / Mihai Pop