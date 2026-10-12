Imagini spectaculoase de la Vârful Omu. Ninge ca în plină iarnă, iar stratul de zăpadă a acoperit muntele

Iarna și-a făcut simțită prezența la altitudini mari. La Vârful Omu, în Munții Bucegi, ninsoarea a schimbat complet peisajul, iar imaginile surprinse luni, arată zona acoperită de zăpadă și o vizibilitate redusă din cauza condițiilor meteo.

În imaginile surprinse la Vârful Omu se poate observa cum zăpada s-a depus pe sol și pe stânci, în timp ce fulgii continuă să cadă. Peisajul are deja aspect de iarnă, iar plafonul jos de nori și vizibilitatea redusă completează tabloul unei zile cu vreme de iarnă autentică la altitudine.

Meteorologii ANM anunțaseră ninsori ți lapoviță la munte, așadar, primii fulgi serioși de zăpadă nu au zăbovit să apară pe culmile Carpaților.

Informare de răcire, ploi, ninsori și vânt de la ANM

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o informare meteo de răcire bruscă, dar și de precipitații și vânt. Așadar, în intervalul 12 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 10, va ploua temporar în jumătatea de sud-est a țării. Izolat ploile vor avea și caracter de aversă.

La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h.