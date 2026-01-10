Prima pagină » Actualitate » Imaginile cu Pongo, un pui de dalmațian care doarme în drum spre noua sa casă, s-au viralizat rapid. „Începe un nou capitol”

Imaginile cu Pongo, un pui de dalmațian care doarme în drum spre noua sa casă, s-au viralizat rapid. „Începe un nou capitol"

10 ian. 2026, 17:25, Actualitate
Galerie Foto 2
FOTO - Captură video: tiktok.com/@georgegardene

Stăpânul unui pui de dalmațian a filmat momentul în care cățelușul, botezat „Pongo”, doarme în drum spre noua lui casă, iar imaginile postate pe internet au devenit rapid virale după ce i-a cucerit pe toți privitorii. Numele său, Pongo, provine de la personajul principal masculin din „101 Dalmațieni”, celebrul film Disney, care a făcut ca rasa dalmațiană să devină și mai iubită de publicul larg.

În videoclip, Pongo apare pe bancheta din spate a unei mașini, cu burtica sa roz la vedere, complet relaxat și fericit, în timp ce lumea din jur pare să dispară pentru el, comentează Antena 3.

„Prima călătorie spre casă. Bine ai venit acasă, Pongo. Începe un nou capitol”, a descris stăpânul său, în doar câteva cuvinte, momentul emoționant.

FOTO – Captură video: tiktok.com/@georgegardene

Clasicul film Disney de desene animate „101 Dalmațieni”, bazat pe romanul lui Dodie Smith din 1956, a fost lansat pe 25 ianuarie 1961 și a devenit un adevărat fenomen, conectând această rasă deja populară cu o nouă generație de admiratori.

