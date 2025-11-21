Potrivit experților economici, țara noastră a pierdut investiții de sute de milioane de euro din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri, măsură inclusă în Pachetul de măsuri fiscale decise de Guvernul Bolojan. Unele companii mari din topul celor care generează peste 20% din PIB-ul României, oferind sute de mii de locuri de muncă directe și indirect, iau în calcul chiar relocarea activităților din România. Altele, cum ar fi Rompetrol Rafinare, anunță deja înghețarea programelor de investiții. Ritmul investițiilor străine directe a scăzut, iar circa 1 milion de angajați sunt afectați direct de această taxă, unică în Europa. Economiștii avertizează că țara noastră are o nevoie imperioasă de capital românesc într-un context economic global periculos și recomandă eliminarea acestei taxe.

Această taxă, care nu mai există în nicio țară din Uniunea Europeană sau din economiile dezvoltate, creează un climat ostil investițiilor și afectează competitivitatea României în regiune, atrag atenția reprezentanții mediului de afaceri.

Rompetrol Rafinare a suspendat investiții de 700 de milioane de dolari

Într-o luare de poziţie fără precedent, Rompetrol Rafinare afirmă că sistemul de taxare actual reprezintă o frână serioasă pentru investiţii și critică taxarea ridicată din România.

Într-un mesaj transmis presei, compania arată că pentru perioada 2024-2025 a suspendat investiţii de 700 milioane de dolari din cauza taxării excesive aplicate de statul român, un impact major în acest sens avându-l impozitul minim pe cifra de afaceri.

Astfel, arată compania, soluţia este simplă și se referă la abrogarea taxei pe cifra de afaceri.

„Investiţiile de amploare mai mare se amână în con­textul în care compania a estimat o pierdere de circa 24 mil. dolari în 2025, iar 2024 a consemnat un rezultat net negativ de 78 mil. dolari, din cauza presiunii fiscale excesive. Acest aspect a condus la sus­pendarea imple­mentării mai multor proiecte de investiţii preconizate pentru perioada 2024-2025, cu o valoare totală de peste 700 milioane de dolari“, au precizat reprezentanţii Rompetrol Rafinare.

Totodată, compania mai arată că, în calitate de operator al 46% din capacitatea de rafinare a României, acoperind 30% din cererea naţională de carburanţi, principal furnizor de combustibil pentru aviaţia de apărare, un risc al discontinuităţii activităţii companiei ar pune în pericol securitatea energetică a României.

Unele companii mari iau în calcul relocarea activităților din țara noastră

România a pierdut investiții de sute de milioane de euro din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri. În consecință, anumite companii mari iau în calcul relocarea activităților din România , arată concluziile unei dezbateri organizate recent, în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților.

Anumite companii mari iau deja în calcul relocarea activităților din țara noastră. Această taxă, care nu mai există în nicio țară din Uniunea Europeană sau din economiile dezvoltate, creează un climat ostil investițiilor și afectează competitivitatea României în regiune, atrag atenția reprezentanții antreprenoriatului. Din mediul politic, USR susține eliminarea acestui impozit, pe care îl consideră o măsură ce descurajează investițiile și sufocă mai ales firmele care angajează oameni în România.

Potrivit economedia, la discuție au participat reprezentanți ai Camerei de Comerț Americane în România (AmCham) și ai 16 dintre cele mai importante companii care activează în țara noastră – între care Ford, Petrom. Cumulat, aceste companii generează peste 20% din PIB-ul României, oferind sute de mii de locuri de muncă directe și indirecte.

Dezbaterea a vizat impactul negativ al impozitului minim pe cifra de afaceri asupra investițiilor, competitivității și predictibilității economice.

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) afectează mai ales companiile românești

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) afectează nu doar multinaționalele, ci și companiile românești, în special, a declarat marți Gabriela Horga, Președinta Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului, la conferința Income Magazine.

“Acest impozit nu afectează doar companiile străine, ci afectează și companiile românești, în special. Mai mult, retorica aceasta populistă nu a făcut decât să alimenteze un dispreț față de companiile străine, care creează locuri de muncă, având un rol important în economia românească. În opinia mea, IMCA este un impozit anti-economic și în mod clar trebuie regândit, ba chiar aș spune că trebuie eliminat.

Acum cred că trebuie să găsim în Coaliție o soluție astfel încât IMCA, taxa pe stâlp și impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS) să fie reanalizate. Impactul bugetar al celor 3 taxe nu este atât de mare – vorbim de un impact net al IMCA de aproximativ 2,7 miliarde de lei net, taxa pe stâlp este sub un sub un miliard de lei, iar ICAS tot sub un miliard de lei. Dar toate aceste 3 taxe au un efect major în descurajarea investițiilor și vorbim practic de o pierdere pentru economia românească, pentru competitivitatea românească”, arată Horga.

A scăzut ritmul investițiilor străine directe. Circa 1 milion de angajați sunt afectați

Președinta Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a mai observat că există o scădere evidentă a ritmului investițiilor, mai ales investiții străine directe. Mai grav este faptul că cele mai afectate entități economice sunt firmele autohtone.

Potrivit Gabrielei Horga, circa 1 milion de angajați sunt afectați de această taxare care există doar în România și care scade competitivitatea pe plan extern a companiilor românești.

“Sunt extrem de multe companii pe întreg lanțul, mă refer la companii românești afectate din sectoare care au marja profitului mică. Este un impozit care nu ține efectiv cont de modelul de business. Vorbim de un model de business cu marjă mică, dar un business de volum de vânzări mari, cum vedem în retail, în distribuție, în comerțul electronic.

Mai ales acolo unde aceste companii merg pe piețe internaționale, unde sunt în competiție cu alți actori economici care nu aplică acest tip de impozit care există doar în România. Sunt convinsă că o să avem un efect de relocare, un efect de necompetitivitate pe piețe externe, care afectează exact acele companii care echilibrează balanța comercială și ne-ar putea ajuta să o echilibrăm în continuare”.

Biriș: Impozitul minim pe cifra de afaceri blochează orice apetit de a investi

Avocatul Gabriel Biriș avertizează că măsurile luate de Guvern, și în mod specific impunerea acestui impozit minim pe cifra de afaceri, frânează investițiile. Aceste măsuri riscă chiar să crească deficitul în 2027.

“Din 2027 informațiile mele spun că nu avem cum să ne relaxăm pentru că noi trebuie să reducem deficitul bugetar, să facem o ajustare de 6%, plus 3% la Apărare, plus pensionarea decrețeilor, deci undeva în jur de 11% din PIB în următorii 6 ani (n,r, – deficit). Mie nu îmi dă vreun optimism. Dacă vom continua cu măsurile astea antieconomice luate de Guvernele Ciolacu, din 2023, mă refer la impozitul minim pe cifra de afaceri, la impozitul pe construcții și la multe altele care blochează orice apetit de a investi în România, nu avem nicio șansă să ne redresăm”, a declarat avocatul, citat de Antena3.

Adrian Negrescu: Lipsa de predictibilitate din ultimii ani a determinat mulți investitori să părăsească România

Analistul economic Adrian Negrescu a confirmat acest scenariu pesimist și a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că economia românească este fragilizată de măsurile fiscale din ultimii ani, care gonesc investitorii.

“Economia românească trece printr-un proces semnificativ de restructurare, toate marile companii din România și-au restructurat ofertele de produse, de servicii, expunerea la nivel internațional. Suntem în criză economică, consumul scade, toate planurile de afaceri gândite anterior sunt date peste cap de realitățile economice. Lipsa de predictibilitate din ultimii ani a determinat mulți investitori să părăsească România. Nu cred că în momentul de față se pune problema să vedem și alte ieșiri semnificative din piață, însă totul ține și de dinamica afacerilor la nivel internațional.

Un colaps pornit de pe bursa americană ar fi fatal pentru România

O eventuală criză economică globală generată de o problemă grosieră pe piața americană, știm foarte bine că bursa americană este foarte umflată… Un semnal de criză la nivel internațional poate determina astfel de mișcări strategice. De aceea cred că este important să susținem capitalul românesc, pe cei care construiesc afaceri aici și angajează români, generând forță de muncă. Dacă stăm cu mâinile în sân așteptând tot timpul ca alții să ne facă treaba, mă refer aici la autorități, niciodată nu vom avea o predictibilitate în ceea ce privește evoluția economică din România. În momentul de față suntem într-o zonă de stagflație, cu o creștere economică aproape de zero și o inflație record la nivel european, explică Negrescu.

Taxă aberantă, unică la nivel european

În opinia expertului economic, acest impozit îi afectează extrem de puternic pe principalii exportatori ai României, în frunte cu Dacia, Ford sau exportatorii de grâne.

Guvernanților le-aș transmite un mesaj tranșant: nu vă jucați cu taxele pentru că s-ar putea să ne ardem puternic. E un mesaj pe care cei mai mulți investitori strategici în România îl lansează în tentativa de a-și proteja business-urile puternic afectate de acest impozit pe cifra de afaceri a marilor companii. Dar și de acea taxă pe construcții speciale – așa numita taxă pe stâlp. Care de asemenea mănâncă puternic din profitabilitatea companiilor prezente în România.

Marii exportatori ai României sunt direct afectați

Ideea de a reduce acest impozit de la 1% la 0,5% la la este cea mai proastă idee pe care autoritățile puteau să o ia în contextul în care principalii exportatori ai României, Dacia, Ford, exportatorii de grâne cu toții sunt afectați de această taxă aberantă, unică la nivel european. Soluția este să renunțe la aceste taxe în 2026. Să încerce să ofere investitorilor un cadru fiscal bătut în cuie pe baza căruia fiecare să-și creioneze un plan de afaceri, să-și facă curaj pentru investiții și să angajeze personal“, a mai argumentat Adrian Negrescu.

