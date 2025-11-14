Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse

Polițiștii francezi au deschis focul asupra unui bărbat care amenința pasagerii din tren cu un cuțit. Individul a fost pus la pământ, după ce a refuzat să se supună ordinelor. Zona gării a fost complet evacuată și înconjurată de oamenii legii.

Suspectul în vârstă de 44 de ani era dat în urmărire, la solicitarea Tribunalului din Creteil și a secției de poliție din Crachan, după ce și-ar fi amenințat cu moartea soția și copii, transmite Le Figaro.

Incidentul a avut loc vineri, cu puțin înainte de ora 15:00, când o persoană, cunoscută ca fiind periculoasă, s-a urcat într-un tren Ouigo, care circula dinspre Rennes. Autoritățile au fost sesizate că acesta se pregătea să coboare la stația din Montparnasse.

Bărbatul s-a tăiat cu un cuțit, înainte ca polițiștii să-l aresteze

Forțele de ordine au înconjurat peronul din cea mai mare gară a Parisului, pentru a-l captura, chiar la coborârea din tren. În momentul în care s-a văzut încolțit de polițiști, bărbatul, înarmat cu un cuțit, și-a pus lama la gât și și-a provocat o leziune. La momentul de față nu există informații despre starea bărbatului.

Când nu s-a conformat ordinelor, ofițerii au decis să tragă unul sau două focuri de armă în zona picioarelor. În înregistrările de pe rețelele sociale se vede că acesta este pus la pământ.

În gara Montparnasse s-a instituit un perimetru de securitate

Autoritățile sunt în prezent la fața locului, bărbatul va fi transportat la un spital din regiunea pariziană.

„ Dacă colegii mei nu ar fi fost alertați sau dacă ar fi fost anunțați prea târziu, situația ar fi putut fi mult mai dramatică ”, a remarcat Yannick Landreau, reprezentantul sindicatului polițist Alliance, lăudând acțiunile echipelor de intervenție.

La rândul său, SNCF a declarat pentru Le Figaro că a fost instituit „ un perimetru de securitate ” într-o mică parte a gării, adăugând că traficul este „ ușor perturbat din această cauză ”.