11 nov. 2025, 12:09, Știri externe
O explozie a avut loc în capitala Pakistanului, la o zi după un incident similar în capitala Indiei. Sunt anunțate cel puțin 12 decese și 20 de răniți

O explozie rară s-a produs marți în Islamabad, capitala Pakistanului. Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 20 rănite, au anunțat oficialii.

O sursă din domeniul securității din Pakistan a declarat pentru CNN că explozia de lângă Înalta Curte este investigată ca un atac sinucigaș. Explozia a avut loc în parcarea complexului judiciar aglomerat al orașului, într-un district plin de birouri guvernamentale de rang înalt.

Încă nu a existat nicio revendicare a responsabilității pentru atac, dar o declarație emisă de o sursă din domeniul securității pentru CNN a susținut că acesta a fost comis de militanți asociați cu talibanii afgani și India. Explozia a avut loc la mai puțin de o zi după ce un colegiu de cadeți a fost atacat de militanți în nord-vestul Pakistanului.

Incident similar în India

Un incident similar s-a produs luni, în capitala Indiei, New Delhi, unde o mașină a sărit în aer în apropierea Fortului Roșu. În urma exploziei, 8 persoane au decedat, iar incendiul care a urmat deflagrației s-a extins la mai multe vehicule parcate în apropiere.

