În 2026 vor scădea ratele la bănci pentru aceste categorii. Ce români vor plăti mai puțini bani

Anul 2026 vine cu vești bune pentru o parte bună dintre românii care au credite în lei ori intenționează să contracteze unul nou. Datele oficiale, dar și estimările specialiștilor indică o scădere clară a indicelui IRCC, indicatorul de referință utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare și de consum, ceea ce se va reflecta direct în ratele lunare mai mici încă din primele luni ale lui 2026.

Românii care vor plăti rate mai mici la bănci în 2026

De la 1 ianuarie 2026, valoarea IRCC aplicabilă creditelor în lei va fi de 5,685 pe an, în scădere față de nivelul actual care este de 6,06%. Valoarea aceasta este calculată pe baza mediei tranzacțiilor efective de pe piața interbancară din trimestrul al III-lea al anului 2025. La aceasta se adaugă, potrivit contractelor, marja băncii pentru stabilirea dobânzii finale.

Această scădere a indicelui de referință s-ar traduce printr-o reducere a ratelor lunare cu minimum 3% pentru creditele ipotecare, indiferent de perioada de creditare aleasă, de momentul accesării sau de suma care a fost împrumutată. Analiștii financiari au estimat că reducerea aceasta ar putea să ajungă la 3,5% în trimestrul următor, în condițiile în care IRCC aplicabil de la 1 aprilie 2026 este prognozat la un nivel și mai redus, de 5,57%.

Care sunt primele efecte pentru rate

Pentru primul semestru din 2026, această scădere cumulativă a valorii IRCC este de aproape 50 de puncte de bază. Potrivit președintelui CFA România, Adrian Codirlașu, acest lucru înseamnă o diminuare a ratelor la creditele ipotecare cu aproape 100 de lei, în funcție de maturitatea împrumutului.

„Ceea ce înseamnă că pentru primul semestru din 2026, valoarea IRCC scade cu 50 de puncte de bază, iar rata creditelor ipotecare cu circa 100 de lei, în funcție de maturitatea creditului”, a explicat Adrian Codirlașu.

