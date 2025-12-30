Prima pagină » Actualitate » În 2026 vor scădea ratele la bănci pentru aceste categorii. Ce români vor plăti mai puțini bani

În 2026 vor scădea ratele la bănci pentru aceste categorii. Ce români vor plăti mai puțini bani

30 dec. 2025, 07:26, Actualitate
În 2026 vor scădea ratele la bănci pentru aceste categorii. Ce români vor plăti mai puțini bani
Foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Anul 2026 vine cu vești bune pentru o parte bună dintre românii care au credite în lei ori intenționează să contracteze unul nou. Datele oficiale, dar și estimările specialiștilor indică o scădere clară a indicelui IRCC, indicatorul de referință utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare și de consum, ceea ce se va reflecta direct în ratele lunare mai mici încă din primele luni ale lui 2026.

Românii care vor plăti rate mai mici la bănci în 2026

De la 1 ianuarie 2026, valoarea IRCC aplicabilă creditelor în lei va fi de 5,685 pe an, în scădere față de nivelul actual care este de 6,06%. Valoarea aceasta este calculată pe baza mediei tranzacțiilor efective de pe piața interbancară din trimestrul al III-lea al anului 2025. La aceasta se adaugă, potrivit contractelor, marja băncii pentru stabilirea dobânzii finale.

Această scădere a indicelui de referință s-ar traduce printr-o reducere a ratelor lunare cu minimum 3% pentru creditele ipotecare, indiferent de perioada de creditare aleasă, de momentul accesării sau de suma care a fost împrumutată. Analiștii financiari au estimat că reducerea aceasta ar putea să ajungă la 3,5% în trimestrul următor, în condițiile în care IRCC aplicabil de la 1 aprilie 2026 este prognozat la un nivel și mai redus, de 5,57%.

Care sunt primele efecte pentru rate

Pentru primul semestru din 2026, această scădere cumulativă a valorii IRCC este de aproape 50 de puncte de bază. Potrivit președintelui CFA România, Adrian Codirlașu, acest lucru înseamnă o diminuare a ratelor la creditele ipotecare cu aproape 100 de lei, în funcție de maturitatea împrumutului.

„Ceea ce înseamnă că pentru primul semestru din 2026, valoarea IRCC scade cu 50 de puncte de bază, iar rata creditelor ipotecare cu circa 100 de lei, în funcție de maturitatea creditului”, a explicat Adrian Codirlașu.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ANCHETĂ Apar noi detalii în cazul crimei din Sibiu. Și-ar fi sedat mama cu ceai și ar fi ucis-o pentru că îi cerea mai multă responsabilitate
08:53
Apar noi detalii în cazul crimei din Sibiu. Și-ar fi sedat mama cu ceai și ar fi ucis-o pentru că îi cerea mai multă responsabilitate
SPORT Managera care a făcut-o milionară pe Simona Halep s-a întâlnit cu Nicușor Dan. Care a fost reacția sportivei
08:26
Managera care a făcut-o milionară pe Simona Halep s-a întâlnit cu Nicușor Dan. Care a fost reacția sportivei
ANCHETĂ Fotografii apărute post-mortem în cazul din Sibiu ridică întrebări-cheie. Femeia cercetată ar fi urmărit și alte beneficii patrimoniale
08:24
Fotografii apărute post-mortem în cazul din Sibiu ridică întrebări-cheie. Femeia cercetată ar fi urmărit și alte beneficii patrimoniale
ACTUALITATE Tragedie în județul Cluj. Trupul carbonizat al unei femei, descoperit după ce o cabană a fost mistuită într-un incendiu violent
08:22
Tragedie în județul Cluj. Trupul carbonizat al unei femei, descoperit după ce o cabană a fost mistuită într-un incendiu violent
ACTUALITATE 30 Decembrie, calendarul zilei: Marius Moga împlinește 44 de ani, Florin Tănase 31. LeBron James face 41 de ani
07:15
30 Decembrie, calendarul zilei: Marius Moga împlinește 44 de ani, Florin Tănase 31. LeBron James face 41 de ani
ULTIMA ORĂ Opt echipaje de pompieri se chinuie să stingă un incendiu care mistuie o hală de 500 mp a unei firme care produce peleţi, din Argeş
07:07
Opt echipaje de pompieri se chinuie să stingă un incendiu care mistuie o hală de 500 mp a unei firme care produce peleţi, din Argeş
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Opțiune de taxare mai ieftină pentru călătorii scurte, introdusă în Bulgaria din 2026

Cele mai noi