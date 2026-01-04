În Argeş, să faci ce zice drumarul, nu ce face. La Drumurile Naţionale curtea e plină de gropi şi noroi, iar la intrare nu e făcută pârtie

Direcţia de Drumuri Naţionale pare să funcţioneze după vechea vorbă românească potrivit căreia croitorul nu are haine bune, cizmarul are încălţămintea ruptă, iar drumarul n-are pârtie făcută şi nici asfalt în curte. Prefectul de Argeş, Ioana Făcăleaţă, a postat duminică dimineaţă câteva fotografii însoţite de un text din care reiese că s-a asigurat că totul e bine pe drumurile naţionale din Argeş.

Numai că, din pozele postate, reiese că situaţia drumurilor din Argeş o fi una bună, dar nu pare la fel de bună şi în curtea companiei de drumuri.

După cum se poate vedea din poze, noroiul şi gropile din curtea companiei de stat fac casă bună cu pârtia nefăcută de la intrarea în sediu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: