Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS

Cifrele anunțate joi de Institutul Național de Statistică(INS), cu privire la rata inflației, arată că, pe primele 6 luni, creșterea economică a fost de 0,3 %. Asta în contextul în care vine după un al doilea trimestru în care s-a înregistrat 0,3%.

Atât Guvernatorul BNR, cât și macroeconomiștii, estimau o creștere economică imperceptibilă, ba chiar o recesiune în perioada următoare. Lucru care, de altfel, s-a și întâmplat, după cum arată datele INS.

România înregistrează o inflație de aproape 8%, și tot crește, pe fondul reformelor fiscale, și o datorie publică de 999 miliarde de lei (adică 55,8% din PIB). Practic, aceasta este considerată recesiunea la care se refereau specialiștii, în contextul în care fenomenul este definit drept scăderea PIB două trimestre consecutive.

Specialiștii mai spun că acest combo format din creștere economică slabă și inflație ridicată devine periculos și dă naștere „stagflației”. Fenomen care s-ar traduce prin creșteri de prețuri fără dezvoltare economică suficientă. Practic, sunt reduse veniturile reale, în timp ce crește sărăcia. Lucru care poate atrage după sine creșterea șomajului.

