Weekend-ul acesta este ultima „strigare” pentru cine mai vrea să se aprovizioneze cu castraveți de murat pentru la iarnă. De săptămâna viitoare vine frigul, și se vor scumpi și mai mult, spun țăranii din piața Veteranilor, din Sectorul 6. Sâmbătă dimineață, un kilogram de castraveți pentru murat costa 15 lei.

Pentru un borcan cu 10 kilograme de castraveți, gospodinele din București trebuie să scoată din buzunar cel puțin 150 de lei.

Sâmbătă dimineață, în Piața Veteranilor din București, un kilogram de castraveți cornichon costa 15 lei.

Pe de altă parte, un kilogram de gogoșari, tot pentru murat, costa 10 lei în Piața Gorjului, iar un kilogram de gogonele costă în jur de 3 lei.

Castraveții pentru murat, mai ieftini în octombrie

„Cine nu s-a aprovizionat în octombrie, sau la începutul lunii noiembrie, acum trebuie să plătească mai mult. Și nici produsele nu mai sunt de aceeași calitate, a venit frigul în multe regiuni”, spune unul dintre comercianții din Piața Veteranilor.

Cine vrea să pună varză la murat pentru la iarnă trebuie să se grăbească. Un kilogram de varză costă aproximativ 2 lei, dar este din ce în ce mai puțină.

Cartofii se mențin la patru lei kilogramul. Sunt mai scumpi decât în supermarket, dar calitatea lor este net superioară.

Prețul mediu la ceapă este 5 lei pe kilogram, iar ardeii kapia, direct de la țărani, costă aproximativ 7-8 lei kilogramul.

În ceea ce privește fructele, la mare căutare sunt în prezent citricele aduse din Grecia.

Astfel, mandarinele și clementinele costă între 8 și 11 lei kilogramul.

Rețetă de castraveți murați crocanți și delicioși. Ce adaugă Sofia Vicoveanca în borcan pentru ca murăturile să reziste peste iarnă

Iată rețeta de castraveți murați crocanți și delicioși pregătită de cântăreața de folclor Sofia Vicoveanca (83 de ani). Solista adaugă în borcan un anumit ingredient, pentru ca murăturile să reziste peste iarnă. Vezi rețeta mai jos, în articol.

Solista de folclor Sofia Vicoveanca a dezvăluit una dintre rețetele sale pentru această toamnă. Cântăreața de muzică populară, în vârstă de 83 de ani, a arătat ce ingrediente adaugă în rețeta de castraveți murați, pentru a rezista peste iarnă.